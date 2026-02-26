В первые дни весны погода в Украине даст позитивный сигнал: в Гидрометцентре сообщили хорошую новость

В последние дни зимы и в первые дни весны погода в Украине даст определенный позитивный сигнал. Несмотря на то, что в ночные часы будет стабильный "минус", днем будет царить стабильный "плюс". В отдельных регионах ожидается даже до +12 градусов. На быстрое потепление пока рассчитывать нельзя, однако, это является хорошей новостью. Ведь, если бы началось резкое повышение температуры, это могло бы вызвать значительные подтопления.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Можно ли надеяться на то, что первые дни календарной весны намекнут на продвижение тепла к границам Украины? "Да, весна понемногу продвигается, но особо не спешит. Например, ближайшие 2-3 дня у нас наоборот даже будет определенное снижение температуры", – ответила Наталья Птуха.

С четверга, 26 февраля, начнется движение воздуха из северных широт. Это будет означать очередное похолодание, которое больше всего почувствуют западные, северные и большинство центральных областей. "Давление будет интенсивно расти, поэтому в большинстве областей будет без осадков, но все еще с облаками, поэтому на интенсивный прогрев днем рассчитывать не стоит". В то же время, на востоке и юго-востоке в этот день еще будет планировать атмосферный фронт, из-за которого там возможен мокрый снег и дождь.

В течение суток температура будет колебаться в пределах -2... +4 градусов, "но ночью в западных, северных и большинстве центральных областей -1... -6 градусов, а в Карпатах даже до -11 градусов", – сообщила синоптик.

В пятницу и субботу осадков не будет, в большинстве регионов могут быть прояснения. В то же время ночью все равно будет мороз на уровне -2... -8 градусов. В субботу в Карпатах и на северо-востоке страны, на Черниговщине и Сумщине местами ночью возможны морозы до -9... -12 градусов, зато днем в большинстве регионов будет -2... +4 градуса с прояснениями. На юге и западе страны в дневные часы синоптики ожидают "стабильные" +2... +8 градусов, а Закарпатье в эти дни станет "рекордсменом по температуре" с дневными температурными показателями до +11 градусов. "Это уже намек на то, что зима скоро будет заканчиваться", – заметила Наталья Птуха.

Какой будет погода в первые дни весны

В воскресенье и понедельник, 1-2 марта, в Украине будет сохраняться "антициклональный характер погоды", то есть без осадков, с прояснениями, порой даже солнечными днями. В то же время на большинстве территории страны ночью все равно будут морозы на уровне -2... -8 градусов, а в дневные часы теплее, до 0... +6 градусов. Теплее всего будет на западе и юге, где днем воздух может прогреваться до +5... +11 градусов.

Какой будет погода в первой декаде марта

"Такая тенденция будет сохраняться в первые дни марта, по крайней мере, до 5 числа - будет преобладать антициклональный характер погоды, то есть мало осадков и такие колебания температуры. Ночью небольшой минус, днем стабильно небольшой плюс", – рассказала синоптик. Она добавила, что на западе и юге будет несколько теплее.

В то же время Наталья Птуха отметила, что в начале марта морозы уже не будут такими интенсивными, как в феврале. "Возможно, будет уже не -2... -8, в -1... -6 градусов. Для этого времени года это нормально".

Синоптик добавила, что такое постепенное потепление является хорошим с гидрологической точки зрения. "Потому что, если бы у нас сейчас плюсовые температуры были и днем, и ночью, и достаточно интенсивные, то весь этот снег, весь лед на реках вызвали бы значительные подтопления, была бы очень сложная гидрологическая ситуация. А когда происходит такой достаточно постепенный плавный переход, то в принципе это хорошо".

Детальный прогноз погоды на каждый день для всех регионов Украины

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты до 2 марта, которые показывают, что в эти дни в большинстве регионов ночью ожидаются морозы, а в дневные часы положительные температуры.

В пятницу, 27 февраля, в Украине ожидается погода с прояснениями. В то же время практически везде в ночные часы будут морозы – до -6 градусов на севере и западе, до -4 градусов на востоке и в центре, до -1 градуса на юге. Зато в дневные часы во всех регионах столбик термометра будет пересекать отметку 0 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, где ожидается до +9 градусов, а также на юге, до +7 градусов.

В субботу, 28 февраля, как и в предыдущий день, в Украине будут прояснения. Температурный фон ночью останется почти таким же, однако днем будет теплее на несколько градусов, чем накануне. Теплее всего будет на западе и юге страны, где воздух будет прогреваться до +10 градусов.

В воскресенье, 1 марта, на фоне прояснений прохладнее всего будет на севере и северо-востоке страны, где ночью будут сохраняться морозы на уровне -4... -6 градусов. В остальных регионах в ночные часы также будут морозы, но несколько слабее. Днем в стране будет стабильный "плюс", на Закарпатье до +12 градусов, на юге до +9 градусов.

В понедельник, 2 марта, ночные температуры будут "минусовыми" по всей стране, а днем установятся стабильные "плюсы". Прохладнее всего, как и в предыдущий день, будет на севере и северо-востоке, где ночью снова будет до -6 градусов, а теплее всего, как и раньше, на Закарпатье и юге, где ожидается +10... +12 градусов.