eCard от BROCARD: подарок, который можно отправить или вручить лично

Почти год назад BROCARD представил eCard – электронный подарочный сертификат, который позволяет получателю самостоятельно выбрать то, что ему действительно хочется: любимый оттенок помады, нужный уход или желанный аромат. eCard быстро стал одним из хитов сети, а теперь получил долгожданное обновление: появилась его пластиковая версия, которую можно вручить лично – и разделить момент радости вместе с тем, кому вы дарите.

Новая подача – другое ощущение подарка

Электронный eCard можно оформить на сайте, в мобильном приложении или в любом магазине BROCARD – и мгновенно отправить на телефон получателя. Это идеальный выбор для тех, кто живет в быстром ритме: когда каждая минута на счету, а подарок хочется сделать вовремя и красиво, вопрос решается в несколько кликов.

Теперь клиентам доступна и другая версия – в виде пластикового сертификата – для тех случаев, когда хочется вручить подарок лично. Его можно подарить вместе с коробкой конфет или бутылкой игристого, с живыми эмоциями и объятиями, а приобрести – во время шопинга в магазине BROCARD

"Мы видим, насколько популярным стал электронный формат, и одновременно слышим запрос клиентов на возможность дарить eCard лично. Кому-то важно не только сделать подарок, но и красиво его вручить и насладиться живыми эмоциями. Именно поэтому мы добавили новый формат eCard, сохранив все преимущества электронного сертификата", – комментируют в BROCARD.

Преимущества eCard

Независимо от формата, eCard позволяет получателю выбрать всё, что захочется из ассортимента BROCARD – от ароматов и средств ухода до декоративной косметики и бьюти-новинок.

Условия – максимально гибкие:

• номинал – от 200 до 25 000 грн;

• возможность оплачивать любые товары из ассортимента сети – на сайте, в приложении и в магазинах BROCARD, включая акционные предложения и доставку;

• сочетание с промокодами и скидками;

• срок действия – 12 месяцев с момента покупки.

Оформляя электронный eCard на сайте или в приложении, можно загрузить собственное фото для "обложки" – например, изображение домашнего питомца или совместный кадр с адресатом. Это добавляет подарку личный смысл. А вот физический сертификат доступен в стильном черном цвете – элегантный и утонченный.

Подарок без риска "не угадать"

eCard подходит для любого повода – это вариант, с которым невозможно ошибиться, ведь человек сам выбирает то, что ему действительно нужно или давно хотелось. И действительно, иногда лучший подарок – это не конкретная вещь, которую ты получаешь, а возможность выбрать ее самостоятельно. А вот как презентовать eCard – мгновенно отправить на смартфон и создать эффект сюрприза или вручить лично, красиво и торжественно – этот выбор уже за тем, кто дарит.