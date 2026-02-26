В четвертую годовщину "настоящей" войны вспоминаю, когда у нас закончились очереди на фронт. Где-то года три, кажется, их уже нет, и понемногу стали говорить о несколько ином способе мобилизации, связанном с небольшими автобусами. Ни одна страна не состоит исключительно из героев (вот государство и вынуждено, чтоб выжить, самостоятельно и неромантично взращивать их – как умеет), тут нечего стыдиться.

Видео дня

Удивляет же другое. Это отношение у очень многих к переговорам и требования, которые они требуют там требовать, – при известном в то же время отношении к СОБСТВЕННОЙ отправке туда, откуда не всем везет вернуться, то есть так называемая гражданская позиция наподобие:

"Ни мира стране, ни войны себе".

О подобном "Ни мира, ни войны…" те, кто учились в школе, еще помнят, кое-кто даже не забыл, что все это происходило не очень и далеко более века назад, а кто-то, может, вспомнит и самого автора весьма схожего тезиса.

Кстати, из стран временного пребывания наши отчаянные патриоты тоже посылают строгие указания власти, смело месседжируя:

"Сижу [условно] в Германии и готов воевать до Победы",

иногда (под, наверно, лучшее пиво в Европе) вспоминая и всемирно признанные границы 1991-го года.

Конечно, и такие "немецкие" героические герои, и просто героические герои отечественных диванов это потенциальные избиратели, потому будто бы создаётся впечатление, что на них кто-то обращает внимание как на важный многочисленный электорат.

Однако же на самом деле все более у близких к политике людей растет понимание, что все они, хоть и очень шумные, вовсе не такие уж многочисленные.

Так что все более в серьезном политикуме ориентируются не столько на звезд ютуба и соцсетей с их навязчивой демонстрацией патриотизма, сколько на значительно более скромных и очень значительно более многочисленных простых УКЛОНИСТОВ, которые вместе с родственниками и сочувствующими несопоставимо "электорально сильнее".

Ведь их, совсем не демонстративных, "неожиданная" и заранее не объявляемая активность на выборах (без лишних фальстартов!) будет не менее решающей, чем тихеньких трампистиков в далекой Америке, которые именно во время Ч где только все сразу и берутся, пока "штатные звезды" отдыхают – ибо ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ, ТО ОН БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ВО ВСЕМ.

Миллионы тихих Меркадеров – несчастные сотни тысяч шумных Троцких банально и примитивно ПЕРЕголосуют.

Таким образом, отвечаю на вопрос из заголовка:

да, они, Троцкие, есть, однако же нет, их не слишком много.