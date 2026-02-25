Поздно 'расцветают': люди, рожденные в эти месяцы, долго ищут уверенность в себе

По словам астрологов, люди, рожденные в эти месяцы, часто долго остаются неуверенными и только через длительное время находят свое место в этой жизни.

Хотя они расцветают поздно, их уверенность заслужена. Эти люди приходят к своей внутренней власти, зная, кто они, чем они овладели и чего они способны достичь в течение остальной части своей жизни, пишет OBOZ.UA.

Январь

Вы – уникальное сочетание стоического Козерога и индивидуалистического Водолея. Это космическое влияние соответствует Сатурну, планете- хозяину созревания и успеха. Обычно рожденные в январе имеют трудности в течение детства и ранней взрослости, потому что энергия Сатурна приводит к большему количеству кармических уроков. Хотя трудно ориентироваться и работать над этим, вы выходите из этого сильнее, чем когда-либо прежде. Обычно это происходит после того, как вы переживаете свое первое возвращение Сатурна в возрасте от 27 до 30 лет. Овладение вашим возвращением Сатурна – это ключ к расцвету уверенности в будущей жизни. Вы почувствуете себя более уверенными в своей личности, сильных сторонах и навыках, достигнув высокого уровня самообладания благодаря космической энергии вашего месяца рождения и значимости возвращения Сатурна.

Июль

Люди с сильными личностями и эмоциональной энергией часто рождаются в июле. Июльский день рождения означает, что вы играете на интуитивной лунной энергии Рака и страстной солнечной энергии Льва. Как и большинство июльских детей, вы пришли в эту жизнь с редкой чувствительностью. Вы очень отзывчивы и сострадательны, поэтому можете чувствовать себя ошеломленными эмоциональной энергией вокруг вас. Как следствие, может быть трудно развить свое мужество, храбрость и уверенность в себе, если вас постоянно переполняют чувства других. Ваша уверенность будет расти, когда вы будете определять свою пропускную способность, повышать свой эмоциональный интеллект и устанавливать свои границы для защиты своего спокойствия. Будьте готовы чувствовать уверенность в себе, когда достигнете несокрушимой эмоциональной устойчивости, которая приходит с возрастом.

Сентябрь

Рожденные в сентябре, вы можете развить уверенность в себе и укрепить ее, несмотря на то, что знаете о своих высоких способностях. Вы имеете проницательность и тревожность Девы, а также шарм и нерешительность Весов. Плюсы и минусы каждого знака зодиака дают вам невероятный талант, но также кармические уроки. Уверенность расцветет, если вы научитесь владеть своим огромным интеллектом, регулируя свою нервную систему и отделяя себя от других, не боясь осуждения. Как только вы почувствуете уверенность в своей способности думать, задавать вопросы и действовать без влияния других, вы поймете, что достигли успеха. Поверьте, что ваша уверенность в своей точности и обдуманности только углубляется на протяжении всей вашей жизни.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

