Какой праздник отмечают 26 февраля: церковный календарь

26 февраля сочетает в себе тишину церковной памяти, горькие уроки истории и символы современного мира. В этот день вспоминают святителя, который боролся за веру, и одновременно – события, навсегда изменившие судьбы народов и государств.

В календаре рядом уживаются духовные традиции, международные инициативы и памятные даты, связанные с украинским сопротивлением. Это день, когда прошлое напоминает о своей цене, а настоящее – об ответственности. Именно поэтому 26 февраля имеет особое значение как для церкви, так и для общества в целом.

Праздники в Украине и мире

День цифрового обучения

Всемирный день фисташек (World Pistachio Day)

День термоса (Thermos Bottle Day)

День крымского сопротивления российской оккупации

День Порфирия Позднего

Всемирный день неторопливости

Церковный праздник 26 февраля

26 февраля православная церковь чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского, который жил в V веке и прославился решительной борьбой с язычеством и утверждением христианства в палестинском городе Газа. Согласно церковному преданию, святой был наделен даром чудотворения и исцеления, а по его молитвам в засушливые времена на землю сходил благодатный дождь.

События этого дня

1616 — Галилео Галилей принял приговор инквизиции относительно полного отказа от теории гелиоцентризма, но якобы заявил: "Все же она вращается".

1815 — сосланный на Эльбу Наполеон бежал с острова, чтобы начать свое второе правление.

1832 — реакция на Ноябрьское восстание: Николай I объявил Королевство Польское нераздельной частью России, отменены элементы польской государственности.

1878 — во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко по подозрению в пропаганде социализма.

1885 — закончилась Берлинская конференция для обсуждения раздела Африки между европейскими государствами.

1886 — в Горловке А. Миненков и А. Ауэрбах добыли ртуть.

1895 — в Огайо (США) запатентовали стеклодувную машину.

1921 — основан Каменец-Подольский государственный педагогический институт

1935 — Роберт Ватсон-Ватт продемонстрировал британским ВВС технологию радара.

1936 — попытка государственного переворота группой военных Имперской армии Японии.

1939 — по вынесенному приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в Москве расстреляны первые лица УССР и КП(б)У — П. Постышева, С. Косиора и В. Чубара

1987 — англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Финляндией.

Ходжалинская резня

2004 — Европейский парламент признал сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида.

2014 — День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

Именинники 26 февраля

Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна.

