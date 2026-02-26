Какой праздник отмечают 26 февраля: церковный календарь
26 февраля сочетает в себе тишину церковной памяти, горькие уроки истории и символы современного мира. В этот день вспоминают святителя, который боролся за веру, и одновременно – события, навсегда изменившие судьбы народов и государств.
В календаре рядом уживаются духовные традиции, международные инициативы и памятные даты, связанные с украинским сопротивлением. Это день, когда прошлое напоминает о своей цене, а настоящее – об ответственности. Именно поэтому 26 февраля имеет особое значение как для церкви, так и для общества в целом.
Праздники в Украине и мире
- День цифрового обучения
- Всемирный день фисташек (World Pistachio Day)
- День термоса (Thermos Bottle Day)
- День крымского сопротивления российской оккупации
- День Порфирия Позднего
- Всемирный день неторопливости
Церковный праздник 26 февраля
26 февраля православная церковь чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского, который жил в V веке и прославился решительной борьбой с язычеством и утверждением христианства в палестинском городе Газа. Согласно церковному преданию, святой был наделен даром чудотворения и исцеления, а по его молитвам в засушливые времена на землю сходил благодатный дождь.
События этого дня
- 1616 — Галилео Галилей принял приговор инквизиции относительно полного отказа от теории гелиоцентризма, но якобы заявил: "Все же она вращается".
- 1815 — сосланный на Эльбу Наполеон бежал с острова, чтобы начать свое второе правление.
- 1832 — реакция на Ноябрьское восстание: Николай I объявил Королевство Польское нераздельной частью России, отменены элементы польской государственности.
- 1878 — во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко по подозрению в пропаганде социализма.
- 1885 — закончилась Берлинская конференция для обсуждения раздела Африки между европейскими государствами.
- 1886 — в Горловке А. Миненков и А. Ауэрбах добыли ртуть.
- 1895 — в Огайо (США) запатентовали стеклодувную машину.
- 1921 — основан Каменец-Подольский государственный педагогический институт
- 1935 — Роберт Ватсон-Ватт продемонстрировал британским ВВС технологию радара.
- 1936 — попытка государственного переворота группой военных Имперской армии Японии.
- 1939 — по вынесенному приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в Москве расстреляны первые лица УССР и КП(б)У — П. Постышева, С. Косиора и В. Чубара
- 1987 — англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Финляндией.
- Ходжалинская резня
- 2004 — Европейский парламент признал сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида.
- 2014 — День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.
Именинники 26 февраля
Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна.
