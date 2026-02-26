УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какой праздник отмечают 26 февраля: церковный календарь

Елена Былим
Новости. Общество
2 минуты
63
Какой праздник отмечают 26 февраля: церковный календарь

26 февраля сочетает в себе тишину церковной памяти, горькие уроки истории и символы современного мира. В этот день вспоминают святителя, который боролся за веру, и одновременно – события, навсегда изменившие судьбы народов и государств.

Видео дня

В календаре рядом уживаются духовные традиции, международные инициативы и памятные даты, связанные с украинским сопротивлением. Это день, когда прошлое напоминает о своей цене, а настоящее – об ответственности. Именно поэтому 26 февраля имеет особое значение как для церкви, так и для общества в целом.

Праздники в Украине и мире

  • День цифрового обучения
  • Всемирный день фисташек (World Pistachio Day)
  • День термоса (Thermos Bottle Day)
  • День крымского сопротивления российской оккупации
  • День Порфирия Позднего
  • Всемирный день неторопливости

Церковный праздник 26 февраля

26 февраля православная церковь чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского, который жил в V веке и прославился решительной борьбой с язычеством и утверждением христианства в палестинском городе Газа. Согласно церковному преданию, святой был наделен даром чудотворения и исцеления, а по его молитвам в засушливые времена на землю сходил благодатный дождь.

События этого дня

  • 1616 — Галилео Галилей принял приговор инквизиции относительно полного отказа от теории гелиоцентризма, но якобы заявил: "Все же она вращается".
  • 1815 — сосланный на Эльбу Наполеон бежал с острова, чтобы начать свое второе правление.
  • 1832 — реакция на Ноябрьское восстание: Николай I объявил Королевство Польское нераздельной частью России, отменены элементы польской государственности.
  • 1878 — во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко по подозрению в пропаганде социализма.
  • 1885 — закончилась Берлинская конференция для обсуждения раздела Африки между европейскими государствами.
  • 1886 — в Горловке А. Миненков и А. Ауэрбах добыли ртуть.
  • 1895 — в Огайо (США) запатентовали стеклодувную машину.
  • 1921 — основан Каменец-Подольский государственный педагогический институт
  • 1935 — Роберт Ватсон-Ватт продемонстрировал британским ВВС технологию радара.
  • 1936 — попытка государственного переворота группой военных Имперской армии Японии.
  • 1939 — по вынесенному приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в Москве расстреляны первые лица УССР и КП(б)У — П. Постышева, С. Косиора и В. Чубара
  • 1987 — англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками.
  • 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Финляндией.
  • Ходжалинская резня
  • 2004 — Европейский парламент признал сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида.
  • 2014 — День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

Именинники 26 февраля

Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна.

OBOZ.UA писал ранее о том, как долго празднуют Китайский Новый год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe