Какие домашние цветы выдержат жару и влагу на кухне: топ-5 вариантов

Кухня – одно из самых сложных мест в квартире для комнатных растений. Здесь сочетаются повышенная влажность, перепады температуры, пар и иногда прямое солнце. В то же время именно кухня больше всего нуждается в свежести и уюте.

Исследования показывают, что комнатные растения способны очищать воздух от части токсинов уже в течение первых суток после размещения в помещении. Поэтому правильный выбор растений поможет не только украсить пространство, но и сделать его здоровым.

Бостонский папоротник или нефролепис

Бостонский папоротник или нефролепис – один из лучших вариантов для кухни. Это пышное растение насыщенного зеленого цвета помогает уменьшать влажность воздуха и способствует очищению пространства от вредных примесей.

Оно не требует сложного ухода. Ее можно разместить в подвесных кашпо или на высоких полках. Главное – обеспечить яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей.

Алоэ вера

Алоэ вера известно своими заживляющими свойствами, но также считается растением, создающим ощущение покоя и позитива. Его мясистые листья прекрасно выдерживают сухой воздух и жару, которые часто бывают во время готовки.

Лучше всего размещать алоэ на подоконнике или вблизи двери, где оно будет получать не менее шести часов прямого солнечного света в день.

Спатифиллум

Спатифиллум – одно из самых популярных кухонных растений. Высокие темно-зеленые листья и элегантные белые цветы добавляют пространству легкости.

Кроме декоративности, это растение помогает фильтровать воздух и хорошо переносит повышенную влажность. Лучшее место для него – светлый подоконник без прямого солнца.

Бегония

Если интерьеру не хватает цвета, розовая бегония станет эффектным акцентом. Ее яркие лепестки оживят даже сдержанное минималистичное пространство.

Бегония любит свет, но лучше чувствует себя там, где солнце бывает лишь часть дня, например, на кухне с утренним освещением и затененным послеобеденным периодом.

Кентия

Кентия – одно из самых популярных трендовых растений последних лет. Она создает тропическую атмосферу и прекрасно подходит для просторных кухонь или углов у окна.

Растение хорошо растет в светлом помещении, но его следует беречь от прямого солнца. Влажность кухни и тепло ему только на пользу.

