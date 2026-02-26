'Я не хочу просить денег'. Как сейчас живет Максим Кулик из Кривого Рога, который потерял жену и троих детей из-за России

История Максима Кулика из Кривого Рога тронула всю Украину. 11 ноября 2024 года российская ракета попала в его пятиэтажку, унеся жизни жены Елены и троих детей.

Максим стал единственным, кто выжил в страшном ударе. После трагедии он столкнулся не только с болью утраты, но и с непростыми вызовами жизни один на один с горем. Как Кулик изменился за почти 1,5 года, он рассказал в интервью Маричке Падалко.

Публичная миссия, на которую натолкнули сны

После того, как Максим Кулик оправился от трагедии, его начали приглашать на международные события, чтобы освещать иностранцам войну в Украине. Сначала он отказывался от предложения поехать в Соединенные Штаты на Ukrainian Week в Вашингтоне.

"Я не хотел просить деньги у американских деятелей, не хотел быть причастным к политике", – рассказал он.

Однако однажды ему приснилась жена. "Она сказала, чтобы я поехал", – вспоминает мужчина о стимуле, который заставил его все же согласиться на "авантюру".

За океаном он выступал перед уважаемыми людьми: министрами, бывшим президентом Петром Порошенко и бизнесменами. Его задачей было рассказать правду о войне, показать, что Россия – агрессор.

"Было очень приятно видеть, как уважаемые люди поддерживают, аплодируют, помогают. Я очень благодарен всем, кто поддерживал меня тогда и поддерживает сейчас", – добавил он.

Уничтоженная квартира и жилье сейчас

После обстрела квартира Куликов была полностью разрушена. Ранее семье советовали покинуть город, но они не хотели покидать родной Кривой Рог. Поисково-спасательная операция длилась более 14 часов, и Максим Кулик выжил только благодаря тому, что во время удара вышел на кухню.

Как рассказал мужчина, после трагедии он жил в квартире отца. В разрушенный дом после трагедии снова "прилетали" российские ракеты около 3–4 раз.

Несмотря на боль и одиночество, Максим пытается жить дальше: "Вера помогает понимать, что у Бога есть свой план. Это трудно понять, но ты принимаешь и пытаешься жить".

Работа и заработок

Прежнее место работы Максим Кулик покинул и решил развивать собственное дело, о котором раньше думал с женой.

"У нашей семьи были давно мысли, чтобы я с работы, где работал, ушел. Мы хотели открывать свое собственное дело, чтобы не работать на кого-то, а работать на себя, на свою семью. Это удалось, но, к сожалению, уже без семьи", – сказал он.

Сейчас у Кулика небольшой автопарк электромобилей, которые он сдает в аренду, и это стало новым источником дохода.

Новые друзья и быт

Горе переживает Максим Кулик не один.

"Мой круг общения очень расширился. У меня друзья на всех континентах: в Украине, Европе, Америке, даже в Японии. И приглашают в гости, и поддерживают, помогают", – рассказал он.

Планы на будущую семью

Несмотря на боль потери, Максим не закрывает сердце для будущего и надеется, что сможет построить семью.

"Возможно, хотелось бы новую семью, но это все очень сложно. Посмотрим, какой у Бога план, – поделился Кулик. –Хотелось бы детей, к семейной жизни вернуться, несмотря на то, что произошло, не забывая о своей семье. Но нужно жить дальше, стараться жить".

Утром 11 ноября 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом, разрушив целый подъезд. Под завалами оказалась семья Куликов. Погибли 32-летняя Елена Кулик, 10-летний Кирилл, почти трехлетний Демид и двухмесячная Ульяна.

Поисково-спасательная операция продолжалась более 14 часов. Тела матери и детей спасатели достали из-под обломков разрушенного дома. Максим Кулик, который во время удара вышел на кухню, стал единственным выжившим.

Кривой Рог попрощался с Еленой и детьми через два дня. Во время церемонии не сдерживали слез ни родные, ни знакомые, ни военные, которые пришли отдать дань погибшим. Выступил и сам Максим. В тот момент в городе прозвучала воздушная тревога.

"Без них жить не хочется. Я не могу вас узнать. Вы не такие. Мне будет очень трудно без вас. Я никогда вас не забуду и всегда буду любить вас. Я благословляю вас", – сказал он, обращаясь к жене и детям.

