Подразделения ВСУ получили экскаваторы, антидроновые сетки и квадроциклы от Порошенко

9 подразделений ВСУ получили очередную партию техники для более качественного выполнения боевых задач. В частности, это экскаваторы, контейнерные ремонтные мастерские, мобильные пилорамы, квадроциклы, антидроновые сетки.

Об этом сообщил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он добавил, что война нового поколения постоянно меняется и требует новейших технологических решений.

"FPV стали не только нашим основным оружием, но и ежедневной угрозой для войска. И самый простой способ бороться с ними – это антидроновые сетки. Дрон запутывается, детонирует раньше или даже не взрывается. Это дает те самые критические секунды, которые решают все. Но сетки – не вечны. Их рвут осколки, уничтожают взрывы, разрывает ветер и погода. После каждого обстрела их нужно менять. Именно поэтому мы передаем 100 комплектов сеток, которые дадут 100 дополнительных шансов сохранить пушку, машину и самое главное – жизни", – пишет в соцсетях Порошенко.

"Также четыре артиллерийские бригады сегодня получат наш набор для строительства укреплений – экскаваторы и мобильные пилорамы", – пишет Петр Порошенко.

"О наших мобильных мастерских мы получаем только лучшие отзывы. Как говорят военные, им нет равных по наполнению и качеству оборудования. Сегодня передали их для трех механизированных бригад, для десантников и центра ССО", – пишет пятый президент.

"Еще ни одна бригада не отказывалась от квадроциклов, поэтому мы передали их и артиллеристам. Весной это будет особенно актуально, когда бездорожье превратится в сплошную грязь", – объясняет Порошенко.