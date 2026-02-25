Стало известно, что выберут украинцы между свободой и материальным достатком: результаты опроса

Большинство украинцев в случае выбора между свободой и материальным достатком отдают предпочтение именно свободе. В то же время в вопросе соотношения свободы и безопасности общественное мнение более разделено, причем значительная часть украинцев готова поступиться правами ради ощущения защищенности.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центр Разумкова. Опрос проводился в ноябре 2025 года в рамках проекта по общественно-политическим вызовам перехода от войны к миру при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Согласно данным исследования, 47% опрошенных выбрали свободу, тогда как 30% отдали предпочтение материальному достатку. Для сравнения, в 2010 году свободу выбирали 32% респондентов, а в 2021 году – 43%, что свидетельствует о росте ценности этого приоритета у украинцев.

В то же время выбирая между свободой и безопасностью, 39% опрошенных заявили, что готовы передать государству часть прав и гражданских свобод в обмен на безопасность, тогда как 33% выбрали свободу.

При этом уровень благосостояния существенно влияет на ответы: среди людей, которые едва обеспечивают базовые потребности, безопасность чаще ставят выше свободы (39% против 27%). Зато среди обеспеченных граждан свобода имеет большую поддержку (38% против 32%).

Отдельно исследователи зафиксировали различия среди участников боевых действий. Они значительно чаще отдают предпочтение свободе — как по сравнению с безопасностью (47,5% против 31%), так и с материальным достатком (60% против 26%).

