'Сколько жизней вам достаточно для победы?' Глава МИД Чехии выступил в ООН с жесткой речью касательно России

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка жестко высказался относительно российской агрессии против Украины. Он заочно обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с вопросом, как для РФ выглядит победа, ради которой продолжает терять тысячи жизней.

Таким было выступление Мацинки на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая была посвящена годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Его цитирует Radio Prague International.

"Как выглядит ваша победа? Сколько уничтоженных городов вам достаточно? Сколько потерянных жизней вам достаточно? Потому что если победа не имеет четкого конца, то это не стратегия – это циничный автопилот", – сказал глава МИД Чехии в адрес Москвы.

По словам Мацинки, Россия сейчас не находится в большей безопасности, чем четыре года назад, не имеет больше партнеров, стабильности и доверия. Поэтому легитимно спросить, действительно ли выбранная Кремлем стратегия ведет к его безопасности.

Министр заявил, что России следует признать: ее план в отношении Украины провалился. Война принесла лишь смерть, разрушения и миллионы сломанных человеческих судеб. Самая большая сила мировой сверхдержавы, отметил Мацинка, заключается не в способности начать войну, а в способности ее завершить.

"Господин Лавров, великие нации способны пережить поражение. Но они не способны пережить стратегии, которая не имеет конца. Вы можете захватить территорию, но не можете захватить будущее", – добавил он.

Также политик подчеркнул, что ни одна страна не имеет права менять границы силой и что международное право должно оставаться основой мирового порядка.

Отметим, что для многих эта речь Мацинки стала неожиданностью, так как ранее его часто критиковали за позицию по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал президента страны Петр Павел за ряд заявлений, сделанных во время визита в Киев. Речь шла о словах главы государства о возможной передаче Украине малых самолетов для противодействия дронам, систем раннего предупреждения и генераторов.

Министр подчеркнул, что эти инициативы не обсуждались с правительством и не были согласованы с партнерами по правящей коалиции. Мацинка прямо заявил, что президент не имеет мандата самостоятельно обещать или предлагать военную помощь.

