Прокурор устроил смертельное ДТП на Львовщине, погиб ребенок: все подробности

Вечером 24 февраля во Львовском районе, вблизи села Смереков, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области сбил насмерть пешехода.

Видео дня

Сейчас "обстоятельства и причины аварии" выясняют следователи, сообщила Львовская областная прокуратура. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко добавил, что взял дело под личный контроль.

Что говорят в прокуратуре

ДТП произошло около 19:00. Согласно сообщению прокуратуры, водитель автомобиля, за рулем которого находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области, совершил наезд на пешехода.

В результате полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

По факту аварии начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины – то есть "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения и возможное лишение водительских прав.

"Прокуратура заинтересована в полном, всестороннем и беспристрастном установлении всех обстоятельств происшествия", – добавили в ведомстве.

Шокирующие детали

По словам генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один – госпитализирован.

Причем отец умершей девочки является военным и находится на фронте.

OBOZ.UA нашел видео с места смертельного ДТП.

"ДТП произошло в темное время суток, водитель возвращался домой с работы. Он прошел освидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются", – отметил генпрокурор Украины.

Он добавил, что взял это производство под личный контроль, а в целом прокуратура "обеспечит полное, беспристрастное и максимально объективное расследование", которое будут вести следователи Госбюро расследований.

"Никакие слова не способны уменьшить боль родителей, потерявших дочь. Особенно больно осознавать, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте", – признал генпрокурор, выразив соболезнования семье погибшего ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в городе Бережаны Тернопольской области работник ТЦК попал в дорожно-транспортное происшествие. Причем требование сотрудников полиции остановиться мужчина проигнорировал и стал убегать с места аварии, устроив гонку с правоохранителями.

Также на Черниговщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и микроавтобуса – из-за инцидента пострадали восемь человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!