Преувеличивать влияние Си на Путина не стоит: нет такого, чтобы одним звонком остановить войну. Интервью с Ельченко

Роль Китая в приближении мира в Украине остается противоречивой темой большой геополитики. Несмотря на ожидания Киева и Брюсселя, Китайская Народная Республика так и не стала тем конструктивным посредником, на которого рассчитывали в Украине и в ЕС. После полномасштабного вторжения позиция Пекина формально декларировалась как "нейтральная", но фактически оставалась пророссийской: без прямой поддержки войны, избегает прямой критики Кремля и продолжает экономическое сотрудничество с российским режимом, фактически помогая диктатору Владимиру Путину удерживать ресурсную базу войны. Официальная риторика Пекина основывается на тезисах о "европейском кризисе с глобальными последствиями", отсутствии поставок оружия сторонам конфликта и контроле за экспортом товаров двойного назначения.

Сегодня Китай пытается одновременно сохранить стратегическое партнерство с Москвой и экономические контакты с Киевом, продвигая образ "честного миротворца", который говорит о переговорах, но не предлагает механизмов их достижения. В то же время параллельно Пекин инициировал "мирные формулы" вместе со странами Глобального Юга, в частности с Бразилией, пытаясь показать, что ни одно глобальное решение невозможно без участия Китая.

Постоянные заявления министра иностранных дел Китая Ван И о поддержке территориальной целостности Украины звучат дипломатично, но сопровождаются призывами учесть "российские интересы" и "устранить первопричины конфликта". Такие формулировки повторяют кремлевские нарративы и вызывают скепсис в Киеве. Однако в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности украинская и китайская стороны обменялись приглашениями о взаимных визитах на уровне министров иностранных дел, которые, скорее всего, состоятся в ближайшее время.

На этом фоне возникает ключевой вопрос: действительно ли Китай заинтересован в завершении войны, или для него выгоднее затяжная нестабильность, которая ослабляет Запад и укрепляет зависимость Москвы от Пекина? И может ли Киев предложить Китаю нечто большее, чем сегодняшнюю роль крупнейшего экспортера? Ведь для Украины важно не только понять логику китайской политики, но и определить, способна ли она помочь остановить войну.

Собственными мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины, глава направления исследований в сфере международной политики фонда Пилипа Орлика Владимир Ельченко.

– Несмотря на ожидания, Китай не сыграл конструктивной роли в урегулировании российско-украинской войны, как ожидали Европейский Союз и Украина. Какая сейчас позиция Китая относительно войны? Заинтересован ли он в ее завершении и на каких условиях и принципах?

– Я не думаю, что нам следует ожидать от Китая какой-то активной политики в нашем вопросе. Китай действует по своим долгосрочным принципам: не спешить и не втягиваться там, где риски превышают выгоду. Да, экономически он ограниченно, но все же страдает от войны – обрываются торговые связи с Восточной Европой. Было время, когда Китай рассматривал территорию Украины как часть своего инфраструктурного маршрута, условного "шелкового пути", и вообще был заинтересован в Украине. Вспомните период Виктора Януковича – тогда была большая зерновая сделка: Китай планировал закупать значительные объемы украинской агропродукции. Были выделены кредиты Украине, но история закончилась ничем. И зерна Китай не получил в заявленных объемах, и кредитов мы, по сути, не увидели.

После этого интерес к масштабному сотрудничеству заметно остыл. Даже во времена Петра Порошенко, несмотря на официальные визиты президента в Пекин, все ограничилось словами. Идеологически Китай не слишком комфортно чувствует себя с политической системой Украины – не из-за войны, а из-за самого формата нашей демократической турбулентности.

Еще один показательный эпизод – история с "Мотор Сич". Китай пытался получить контрольный пакет акций этого стратегического предприятия, вмешались американцы из-за интересов таких корпораций, как Boeing. В итоге никто ничего не получил, а скандал остался. Добавьте дипломатические провалы – отсутствие посла после смерти Сергея Камышева, затягивание с новыми назначениями. Все это создало ощущение, что китайское направление у нас постоянно отодвинуто на второй план. Поэтому неудивительно, что Китай не проявляет большого энтузиазма.

– Кстати, о китайско-бразильском мирном плане. Его активно продвигали некоторое время в Пекине, говорили о поддержке более сотни государств. Почему он так быстро исчез с повестки дня?

– Если бы Китай был реально заинтересован, он продвигал бы этот план дальше. Но документ был неконкретный – общие формулировки о суверенитете, мире и разоружении без механизмов. Украина и ее союзники его не поддержали. Пекин понял, что это не ко времени, и отложил тему.

– То есть вы считаете, что Китай не станет посредником ни сейчас, ни впоследствии?

– Он скорее будет наблюдать. Китай не против ослабления России, но и не заинтересован в ее полном поражении, что неоднократно подтверждал на официальном уровне. Ему выгодно отвлечение внимания Запада от Азии, но не выгоден хаос. Поэтому Пекин не спешит – будет ждать, как будут развиваться события, и вмешается лишь тогда, когда появится шанс получить конкретный политический или экономический результат.

– Этот миролюбивый тон на Мюнхенской конференции по безопасности министра иностранных дел КНР Ван И, когда он встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, – это к чему? К тому, что Си Цзиньпин снова стремится зафиксировать нейтральную позицию по российско-украинской войне, мол, мы вне процесса? Или за этим может стоять более широкое, серьезное изменение китайской позиции?

– Нет, никаких изменений я здесь не вижу. Он просто подтвердил то, что мы знаем уже много лет: китайская позиция – "за мир во всем мире". То есть Китай никому ничего не должен, никого ни в чем не обвиняет, он просто "за все хорошее и против всего плохого". Но он никогда не пойдет на разрыв с Россией, тем более на ее осуждение, потому что Китай вполне устраивает ситуация, когда если не полная зависимость России от Китая, то по крайней мере очень серьезное влияние Китая на все, что делается в России и Россией.

– Пекин имеет реальные инструменты влияния на Москву для ускорения завершения войны – об этом говорят и в Украине, и в Европе, и в США. Не кажется ли вам, что украинское руководство, как и многие другие политики, ошибочно убедило себя, что Си Цзиньпин может, а самое главное – хочет повлиять на Путина в процессе прекращения войны?

– Я бы также не стал преувеличивать это влияние Китая, потому что Россия слишком большая держава, чтобы ее можно было полностью контролировать. Но Китай постепенно к этому идет, и сегодня его устраивает то, что он получает много полезных ископаемых по очень низким ценам. И будут продолжаться эти общие слова, общие разговоры ни о чем.

Да, Китай напрямую, возможно, не поставляет РФ оружие. Но давно не секрет, что с самого начала полномасштабного вторжения он поставлял России отдельные компоненты, в частности для беспилотников. Зафиксировать это сложно, но это есть и, вероятно, будет продолжаться. И на этом Китай также неплохо зарабатывает и отказываться не будет, как не будет и сильно давить на Кремль по поводу войны в Украине. И еще раз скажу: преувеличивать влияние Си Цзиньпина на Владимира Путина не стоит. Нет такого влияния, чтобы одним звонком остановить войну.

– За эти годы войны не состоялось личной встречи Владимира Зеленского с Си Цзиньпином. Могла бы такая встреча на что-то повлиять?

– Если бы такая встреча реально состоялась раньше, она могла бы на что-то повлиять. Возможно, нашему президенту удалось бы в разговоре убедить своего китайского коллегу в чем-то важном. Но именно то, что эта встреча до сих пор не состоялась, и перспектив ее я не вижу, свидетельствует о том, что Китай в ней не очень заинтересован. Он просто не видит, какую пользу получит именно для себя.

Быть втянутым в очередное "посредничество"? Мы уже, слава Богу, наелись посредничества со стороны президента США Дональда Трампа. Нам для полного счастья еще не хватает, чтобы и господин Си начал присылать своих посредников, которые будут уговаривать Украину от чего-то отказаться.

Я не вижу никаких идей со стороны Китая, которые бы отличались от тех, которые Украина уже неоднократно отвергала: торговля территориями, эфемерные гарантии безопасности на бумаге, заверения, что Китай не будет вмешиваться во внутренние дела Украины. Он и так не вмешивался – Китай далеко от Украины и имеет прежде всего экономические интересы.

Но и здесь надо честно сказать: Украина сейчас не в том состоянии, чтобы быть для Китая чрезвычайно привлекательной. У него есть Беларусь, есть Словакия, есть Венгрия, есть арабские страны. То есть в регионе Китай уже достаточно серьезно закрепился. По Украине, да, есть какие-то отношения, есть вялая торговля. Когда-то она была значительной – десятки миллиардов долларов, прежде всего закупка украинского сырья и агропродукции. Но во время войны я не думаю, что это для Китая критически интересно.

Лидеры могут встретиться где-то на многосторонней площадке, скажем, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Но перспектив серьезного визита – или Зеленского в Пекин, или Си Цзиньпина в Киев – я пока не вижу.

– Проект "китайской Европы", о котором вы упоминали: Беларусь, Венгрия, Словакия – там китайцы имеют значительное экономическое, а иногда и политическое влияние. Интересует ли Китай Украина с точки зрения вовлечения в такую конфигурацию? Ведь иметь посреди Европы полноценный остров под своим влиянием – это для Пекина серьезно.

– Чтобы получить Украину союзником и создать некий "четверик" – это совсем другие вещи. Китай никуда не спешит. Когда война завершится – неизвестно как и чем – тогда Китай, возможно, подумает, как привлечь Украину. Но политическая система, которая существует сегодня в Украине, не изменится в сторону беларусизации, и уж точно Украина не станет частью "русского мира".

Если же Украина станет частью Европейского Союза – даже не членом, а просто настолько интегрированной, что будет неотъемлемой частью европейского пространства, тогда все разговоры о ее "перетягивании" вообще потеряют смысл. Да, членство Словакии или Венгрии в ЕС не мешает Китаю проводить с ними отдельную политику. Но это не означает, что они выйдут из ЕС и станут зоной китайского влияния. Это нереалистично.

– Многие считают, что Украине, в принципе, нечего предложить Китаю, а ведь при всем этом он остается крупнейшим торговым партнером Украины. Таможня сообщила об импорте из Китая в прошлом году на сумму 19,2 миллиарда долларов, что на треть больше показателей 2024 года. Это все равно цифры, которые не очень интересуют Китай?

– Это смотря с чем сравнивать. Я не знаю последних цифр, но речь шла почти о триллионе долларов товарооборота Китая с Соединенными Штатами и примерно 800 миллиардах – с Европейским Союзом. А теперь сравните триллион с десятью миллиардами. Где здесь реальный интерес Китая?

Да, чисто гипотетически китайцы прекрасно понимают, что Украина – это большая территория, плодородные черноземы, значительный ресурсный потенциал. И действительно можно много чего полезного получить от нашего государства. Но я снова повторю: при той политической системе, которая сегодня существует в Украине и которая вряд ли изменится в другом направлении, этот интерес Китая может оставаться разве что на бумаге.

Китай будет ждать. Возможно, будет ждать, пока, условно говоря, "звезды поменяются" и Украина станет такой, как во времена Виктора Януковича. Тогда можно было бы попробовать снова приблизить ее к себе или взять под более серьезный контроль. Но я в это абсолютно не верю.

– Тогда получается, что российское видение завершения войны Китаю выгоднее, чем нейтральный сценарий?

– Именно поэтому я и сказал, что его позитивно-нейтральная позиция в отношении России будет сохраняться. Нас Китай и дальше будет кормить стандартными формулами о мире во всем мире, о неприкосновенности украинских границ, об уважении государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Но мы и без этих деклараций знаем, что такое суверенитет и территориальная целостность.

– Послевоенное восстановление Украины? Стоит ли допускать Китай к этому процессу? Посол Китая в Украине недавно опубликовал статью, где отметил, что Китай готов "использовать свои сильные стороны для взаимовыгодного сотрудничества после завершения войны". Намек вполне прозрачный.

– Во-первых, до послевоенного восстановления еще очень далеко. И говорить об этом как о практической плоскости – рано. Во-вторых, если мы хотим, чтобы у нас было все китайское, – пожалуйста. Но я не думаю, что этого хочет большинство украинцев. Мне кажется, что люди предпочли бы видеть в Украине немецкие, французские, британские компании, а не полную зависимость от китайских технологий, надежность которых еще надо проверить. Если мы движемся в Европейский Союз, то логично ориентироваться именно на европейских партнеров. По крайней мере я лично этого и хотел бы.

– Возвращаясь к заявлениям Ван И: он снова поддержал идею включения Европы в переговорный процесс, тогда как Кремль этому постоянно противится. Это снова проявление китайской нейтральности? Или Пекин боится возможного пакта между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом?

– В таком пакте Китай, безусловно, не был бы заинтересован. Но он реалистично смотрит на ситуацию и прекрасно понимает, что подобного пакта не будет. Все эти фантазии о каких-то десятках триллионов долларов, о тоннелях под Беринговым проливом – это примерно из той же серии, что и колонизация Марса. Китай прекрасно понимает реальность.

Некоторые эксперты считают, что одной из самых больших ошибок Дональда Трампа было предположение, что Россию можно оторвать от Китая. Это нереально, их политические системы похожи: если в России режим уже полностью тоталитарный, то в Китае – жестко авторитарный с тенденцией к дальнейшей концентрации власти. Это не Северная Корея, но и точно не западная демократия. Эти системы дополняют друг друга. Плюс – выгодная торговля, доступ к российским энергоресурсам и полезным ископаемым. Поэтому идея "оторвать Россию от Китая" или наоборот – это, по моему мнению, бесперспективная задача.

– То есть "обратный Никсон", о котором мечтает Трамп, не сработает? Или все же можно сыграть на исторических противоречиях между Россией и Китаем? Ведь особой дружбы там также не просматривается в долгосрочной перспективе...

– Исторические противоречия были всегда. Да, Китай никогда не отказывался от исторических претензий на территории, которые когда-то отошли к Российской империи. На китайских картах до сих пор используются старые китайские названия для части Сибири и Дальнего Востока – в частности, для районов современного Хабаровска и Владивостока. Вспомните период правления Иосифа Сталина, потом конфликт за остров Даманский во времена Мао Цзэдуна. Периоды были разные. Но опять же, резких действий не будет. Китай будет ждать, чтобы спокойно все это взять. Если надо, то и 50, и 100 лет будет ждать. Он мыслит веками. Но стратегически эта тема никуда не исчезла. Поэтому, да, настоящей любви там никогда не было. Но сейчас – период прагматического партнерства. Китай экономически заинтересован, а Россия в значительной степени зависима от Китая – в сфере финансов, технологий, торговли.

Впрочем, это не означает, что Си Цзиньпин может просто поднять трубку и приказать Путину остановить войну. Во-первых, он этого делать не будет. Во-вторых, даже если бы сделал, я не уверен, что это дало бы результат. Так что иллюзии здесь излишни. Китай будет действовать исключительно из собственных интересов – спокойно, прагматично и без спешки.