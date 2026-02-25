Во Львове в результате взрыва в квартире травмированы два человека: все подробности. Фото

Во Львове в среду, 25 февраля, на улице Листа, в доме №6 произошел, вероятно, взрыв газа. Из-за чрезвычайного происшествия два человека были травмированы, их госпитализировали.

Об этом сообщили в ГСЧС страны. Во Львовском горсовете добавили, что движение по указанной улице временно ограничено.

Что произошло

Чрезвычайное происшествие произошло около 18:00, на улице Ференца Листа. По предварительной оценке, вероятно, произошел взрыв газа в жилом доме.

В результате происшествия были травмированы два человека, их доставили в городские больницы. По информации горсовета, угрозы жизни пострадавших нет.

В ГСЧС рассказали, что в доме взрывом выбиты окна и балконные двери, однако возгорания не возникло. Два человека, которые находились в квартире во время взрыва, получили травмы, их осматривают медики. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.

На месте работают спасательные службы, выясняют все обстоятельства. Движение по улице временно ограничено.

Что предшествовало

После полуночи в воскресенье, 22 февраля, во Львове прогремели два взрыва. Первый звук взрыва раздался около 00:30, второй – примерно через 10 минут. Причем взрывы были такой силы, что их слышали даже за городом.

Как выяснилось, взрывы самодельной взрывчатки произошли после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. Таким образом, это был спланированный теракт. Из-за него пострадали два десятка человек, а одна юная сотрудница полиции погибла.

Исполнитель этого теракта уже задержан.

Как сообщал OBOZ.UA, из 25 пострадавших, по состоянию на сейчас, в медучреждениях Львова остаются 10 раненых, состояние трех из них тяжелое.

