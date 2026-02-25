Денис "Рэдис" Прокопенко больше не полковник – он повышен до бригадного генерала. Соответствующее решение принято в среду, 25 февраля.

Указ (№195/2026) о присвоении командиру 1 корпуса НГУ "Азов" воинского звания бригадного генерала подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ в тот же день был обнародован на сайте ОП.

Основные факты о "Рэдисе"

Киевлянин Денис Геннадьевич Прокопенко начал службу в батальоне "Азов" 11 июля 2014 года и участвовал во всех боевых операциях летней кампании подразделения, а именно в боях за Марьинку, Иловайск, Широкино. Во время Павлополь-Широкинской операции "Рэдис" командовал 1-й ротой.

В 2017-м Прокопенко стал командиром отдельного отряда специального назначения "Азов". На тот момент 26-летний военный был самым молодым командиром в истории Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

После начала полномасштабной войны азовцы под командованием Прокопенко заняли оборону Мариуполя и близлежащих сел. С 20 мая по 21 сентября 2022 года "Рэдис" находился во вражеском плену, затем, согласно договоренностям, в Турции. В июле 2023-го защитник вернулся в Украину.

С 7 апреля 2025 года назначен на должность командира 1-го корпуса НГУ "Азов".

Как писал OBOZ.UA, во вторник, 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания четырем командирам. Звания генералов получили Олег Апостол, Павел Палиса, Ярослав Сидоров и Руслан Шевчук.

