В Украине существенно возросло количество сторонников военного режима: результаты опроса

Более 55% граждан в Украине считают, что демократия является наиболее желательным типом государственного устройства. В то же время, согласно последнему опросу, часть сторонников военного режима также выросла.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Разрыв между результатами составляет 43%.

"Хотя после начала полномасштабной войны по сравнению с довоенным периодом выросла доля граждан, которые считают, что демократия является наиболее желательным типом государственного устройства для Украины (с 54% в июне 2021 г. до 66% в сентябре 2025 г.), однако в ноябре 2025 г. этот показатель стал примерно таким же (55,5%), как и в 2021 г.", — говорит заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Результаты исследования

Как стало известно из результатов, доля тех, кто считает, что демократическая политическая система является хорошей для Украины, до сих пор преобладает: 86,5% в 2017 г. и 87% в ноябре 2025 г. Также доля тех, кто считает хорошей систему, где есть сильный лидер, не зависящий от выборов и правительства, уменьшилась с 80% в 2017 году до 60% в 2025 году.

В частности, выросла и доля граждан, которые считают хорошей систему, где правят военные или военный режим. Такие данные варьируются с 12% в 2017 году до 40% в 2025 году. Из них 83% считают хорошей и демократическую систему. Исследователь пояснил, в условиях войны "власть военных" в Украине преимущественно воспринимается как средство защиты демократии, а не ее альтернатива.

Среди тех, кто поддерживает хорошую систему с сильным лидером, который не зависит от парламента и выборов, 83% считают хорошей демократическую политсистему.

По данным исследования, в прошлом году 49% опрошенных считали, что только выборная демократия, верховенство права и независимый суд смогут обеспечить порядок. В марте два года назад так считали 42% опрошенных.

Несколько выросла и доля тех, кто поддерживает сочетание отдельных демократических процедур с политикой "сильных рук" — с 23% в 2024 году до 27% в 2025 году. В то же время уменьшилась с19% в 2024 году до 15,5% в 2025 году доля тех, кто считает, что всю власть и ответственность должен взять на себя сильный политический лидер и его политфракция.

Напомним, ранее опрос установил, что большинство украинцев в случае выбора между свободой и материальным достатком отдают предпочтение именно свободе. В то же время в вопросе соотношения свободы и безопасности общественное мнение более разделено, причем значительная часть украинцев готова поступиться правами ради ощущения защищенности.

Как сообщал OBOZ.UA, более двух третей российских военнопленных убеждены, что война России против Украины является оправданной и необходимой, а более 40% опрошенных заявили, что не воспринимают украинцев как полноценных людей.

