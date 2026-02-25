'Пытался совершить нападение на военных': в Харьковском ТЦК прокомментировали ситуацию с избиением ветерана войны. Фото

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту избиения мужчины в Харьковском территориальном центре комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. В свою очередь руководство ТЦК назначило служебное расследование и начало "проверку всех обстоятельств".

В Центре также пообещали узнать, действительно ли пострадавший является ветераном, участником боевых действий. Об этом официально сообщил Харьковский ТЦК.

Версия ТЦК

"Руководством Харьковского областного ТЦК и СП начата проверка всех обстоятельств. Информация об участии мужчины в боевых действиях также устанавливается", – отметили в ТЦК.

Как сообщили в Центре, инцидент произошел во время проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению военнообязанных. По их утверждению, "гражданский гражданин, у которого попросили предоставить военно-учетные документы, начал неадекватно себя вести, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения".

За нарушение требований действующего законодательства гражданин был доставлен в ТЦК, заявили в Центре. Какое именно нарушение произошло, в ТЦК не уточнили.

"В помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось. Гражданин ударил военнослужащего ТЦК. Во время этой схватки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения. На место происшествия дежурной службой была вызвана скорая помощь", – отметили в организации.

Так или иначе, по факту инцидента назначено служебное расследование, а по его результатам руководство пообещало принять "соответствующие организационные и дисциплинарные меры".

"Полиция открылауголовное производство по факту избиения. Продолжается досудебное расследование", – добавили в ТЦК.

Версия сына пострадавшего

Очевидно, нарушением в ТЦК назвали отсутствие у человека на руках учетных документов. По словам сына пострадавшего, утром (около девяти часов) отец вышел из дома без телефона и документов, поскольку шел недалеко.

"Мне позвонила мать и сказала что видела как (отца) забросили в бус, и он уехал. Я обошел четыре военкомата в надежде передать ему документы, и не нашел его", – рассказал сын задержанного.

Он уточнил, что отцу уже 55 лет, он инвалид 3-й группы, ветеран, участник боевых действий, который был снят с воинского учета в связи с непригодностью.

Только в полдень семье стало известно, в каком именно ТЦК удерживают ветерана.

"Когда мы приехали туда, он сидел в холле, весь в крови, терял сознание, а напротив за окном сидели "нелюди" в зеленой форме и пили чай, и на мою просьбу оказать домедицинскую помощь, ответили, что они таким не занимаются", – рассказал сын ветерана.

По словам самого пострадавшего, в ТЦК ему "связали скотчем руки и ноги", били и "угрожали отрезать уши и вывезти в посадку".

Сейчас мужчина находится в больнице, медики диагностировали сотрясение мозга, гематомы по всему телу, ушибы и вывихи шейных позвонков.

Другие чрезвычайные случаи с ТЦК

Как сообщал OBOZ.UA, в Луцке мужчина открыл огонь в сторону сотрудников ТЦК. Но военнослужащие оперативно обезоружили нападавшего и передали его полицейским. Чрезвычайное происшествие произошло также во время проведения мероприятий по оповещению по мобилизации.

А еще ранее в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий.

