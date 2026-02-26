Кого не могут мобилизовать с 1 марта в Украине: названы все категории

В Украине продолжается режим военного положения и всеобщей мобилизации. В этот период на военную службу могут призывать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Видео дня

В то же время действующее законодательство предусматривает перечень категорий граждан, которые освобождаются от мобилизации с 1 марта. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Кого не призовут в ряды ВСУ в марте

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определены категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.

Среди них:

– лица, непригодные к службе по состоянию здоровья по заключению ВВК (полный перечень болезней определен приказом Минобороны № 402);

– граждане с инвалидностью I, II или III группы;

– родители трех и более несовершеннолетних детей;

– опекуны и попечители детей, лишенных родительской опеки;

– те, чьи родители имеют инвалидность I–II группы, а также муж или жена с инвалидностью любой группы;

– родители несовершеннолетних детей с инвалидностью или взрослых детей с инвалидностью I–II группы;

–лица, осуществляющие постоянный уход за родственниками, которые не могут самостоятельно себя обслуживать;

– студенты дневной или дуальной формы обучения в заведениях высшего образования, если они получают образование высшего уровня, чем уже имеют;

– те, у кого братья или сестры погибли или пропали без вести во время боевых действий с Россией (эта льгота распространяется как на полнородных, так и на неполнородных братьев и сестер);

– граждане, которые были освобождены из плена. Они могут присоединиться к службе только добровольно.

Также не подлежат мобилизации лица с бронированием от организации или предприятия, если их работа является критически важной для безопасности страны, экономики или социальной инфраструктуры.

Напомним, право на отсрочку от мобилизации для многодетных родителей предоставляется при условии фактического содержания трех и более детей. В случае расторжения брака и наличия у биологического отца задолженности по уплате алиментов более трех месяцев его могут мобилизовать в армию.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Верховная Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, которые отслужили контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!