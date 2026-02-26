'Железная воля крепче льда': житель Ровенской области установил рекорд Украины по задержке дыхания в проруби. Видео

На Ривненщине зафиксировали новый рекорд Украины по задержке дыхания под ледяной водой. Его установил 44-летний житель поселка Владимирец Виктор Ямпольский.

Мужчина смог провести под водой в проруби 1 минуту 44 секунды. Об этом сообщила руководитель проекта "Национальный Реестр Рекордов Украины" Лана Ветрова.

"От этого рекорда перехватывает дыхание – буквально!" – отметила она.

По словам Ветровой, рекорд установили в действительно экстремальных условиях. Температура воздуха в тот день достигала минус 27 градусов, а вода в пруду была около трех градусов тепла.

Несмотря на сильный мороз, Виктор Ямпольский погрузился с головой в ледяную прорубь и задержал дыхание на 1 минуту 44 секунды. Этот результат официально зафиксировали как новый рекорд Украины.

Сам рекордсмен родом из поселка Владимирец Ривненской области. Мужчина давно занимается закалкой и зимним купанием, поэтому ледяная вода для него уже привычна.

Во время установления рекорда за событием наблюдали зрители, которые, закутавшись в теплую одежду, с удивлением смотрели на смельчака в ледяной воде. По словам очевидцев, выдержка мужчины действительно поражает, ведь такие условия являются серьезным испытанием даже для опытных моржей.

Виктор Ямпольский также является отцом трех дочерей. Он рассказывает, что дети занимаются моржеванием вместе с ним с раннего детства – еще с тех пор, как научились ходить. Мужчина убежден, что лучшее воспитание – это собственный пример, который помогает детям учиться преодолевать страх, холод и собственные ограничения.

"Железная воля этого человека крепче льда. Потому что когда тело говорит: "Нет!", сила воли шепчет: "Давай еще немного!".

Видимо, даже среди льда можно чувствовать себя как огонь!" – отметила Ветрова.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский предприниматель, инвестор и атлет Ironman Роман Маслов 9 февраля совершил успешное восхождение на пик Ухуру – самую высокую точку горы Килиманджаро (Танзания) на высоте 5895 метров. Во время этого он установил рекорд, самостоятельно развернув на вершине самый большой национальный флаг, когда-либо поднятый на такую высоту одним человеком.

