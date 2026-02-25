УкраїнськаУКР
Зеленский присвоил генеральские звания командирам из структуры МВД и СБУ: что о них известно

Дарья Дурова
Новости. Общество
3 минуты
3,3 т.
Семеро топ-чиновников из структуры Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины получили генеральские звания. Это Александр Пивненко, Денис Прокопенко, Александр Шевчук, Юрий Пархоменко, Сергей Дука, Ярослав Мережко и Иван Рудницкий.

Соответствующие указы (№194 – №200) президент Владимир Зеленский подписал в среду, 25 февраля. Документы опубликованы пресс-службой ОП на официальном сайте.

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко

40-летний Пивненко, который был бригадным генералом, получил повышение до генерал-майора. Он стоит во главе НГУ с 8 июля 2023 года.

Командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко

Денису "Редису" Прокопенко 34 года. Он был повышен до бригадного генерала. 1 корпусом НГУ "Азов" Прокопенко командует с 7 апреля 2025-го.

Начальник Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины Александр Шевчук

Шевчук, согласно указу президента, получил специальное звание генерала полиции третьего ранга.

Начальник ГУ Национальной полиции в Винницкой области Юрий Пархоменко

Полковник повышен до генерала полиции третьего ранга. Пархоменко возглавляет ГУНП Винницкой области с октября 2023 года.

Первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука

Дука, который занимает должность первого заместителя начальника Департамента защиты нацгосударственности Службы безопасности Украины, отныне имеет воинское звание генерал-майора.

Заместитель председателя СБУ Ярослав Мережко

Ему присвоено воинское звание бригадного генерала. Мережко работает в обновленном составе Службы безопасности Украины под непосредственным руководством Евгения Хмары с 13 января 2026 года.

Заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий

48-летний Рудницкий тоже имеет повышение до бригадного генерала. Ранее в этом году, а именно 12 января, президент назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.

Как писал OBOZ.UA, во вторник, 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания четырем командирам. Звания генералов получили Олег Апостол, Павел Палиса, Ярослав Сидоров и Руслан Шевчук.

