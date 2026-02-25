Рада приняла законопроект о социальной защите военных: что предусматривает

Верховная Рада 25 февраля приняла законопроект №13646, который формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих. Нормы закона будут защищать военных до, во время и после службы.

Видео дня

Благодаря этому законопроекту парламентарии хотят обеспечить справедливость для людей, вставших на защиту страны. Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Что на практике означает законопроект

Согласно этому законопроекту, военные будут иметь гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое довольствие. Также предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению военно-врачебной комиссии. Государство также обеспечит проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы

По истечению срока службы у военных сохраняется право вернуться на работу, причем на должность не ниже предыдущей. Также предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на военный учет.

Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы. Сохраняются место в очереди на квартиру и право обновления в учебном заведении.

Отдельный и принципиально важный блок – семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам без разных правил при одинаковых обстоятельствах.

Как работает механизм выплат

В настоящее время семьи пропавших без вести получают ежемесячные выплаты денежного довольствия до установления факта гибели. В случае подтверждения факта гибели (смерти) пропавшего без вести семьи выплачивается единовременная помощь в размере 15 миллионов гривен, а ежемесячные выплаты прекращаются.

Таким образом, родные погибшего защитника получают его денежное довольствие (до установления факта смерти) и дополнительно одноразовую денежную помощь, которая в общей сложности превышает 15 миллионов гривен.

Вместе с тем продолжительность пребывания в статусе "пропавший без вести" отличается – от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому семьи получают разные по сумме выплаты, что создает неравенство и ощущение несправедливости.

Суть изменения

После принятия законопроекта будет определена предельная сумма выплат – 15 миллионов гривен для всех семей защитников, вне зависимости от статуса.

В случае установления факта гибели (смерти) этих лиц одноразовая помощь будет учитывать выплаченное денежное довольствие за время нахождения их пропавшими без вести. То есть общая сумма этих выплат вместе с единовременной помощью не будет превышать установленных законом 15 миллионов гривен.

Кроме того, будет четкий и прозрачный объем выплат – не более 15 млн грн. Это создаст понятные и прозрачные условия и гарантии семьям пропавших без вести и погибших военных, чтобы каждая пережившая утрату семья имела равные права на помощь от государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что с момента начала полномасштабной войны Украина потеряла 55 тысяч своих защитников. Глава государства впервые за долгое время озвучил официальное количество погибших украинских военных в войне против России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!