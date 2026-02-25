Никогда не делайте этого с аэрофритюрницей: самые распространенные ошибки

Многие люди допускают большую ошибку во время пользования аэрофритюрницей – это заворачивание пищи в пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу перед тем, как поместить ее в нее.

Хотя использовать эти материалы в аэрофритюрнице безопасно, многие пользователи делают это неправильно, пишет Express.

Покрытие или заворачивание пищи пергаментной бумагой или алюминиевой фольгой может блокировать поток воздуха в вашей аэрофритюрнице, а если их неправильно закрепить, это может увеличить риск пожара, если эти предметы будут контактировать с нагревательным элементом.

"При использовании пергаментной бумаги или алюминиевой фольги важно убедиться, что бумага или фольга размещены под едой или пластиной для гриля, поскольку вес пищи помогает удерживать ее на месте и предотвращает ее подъема во время приготовления", – отметили специалисты.

Еще одной распространенной ошибкой является использование чрезмерного количества масла, что приводит к ненужному дыму, жирной пище и неравномерному приготовлению. Вместо того, чтобы наливать обычное количество масла, подумайте об использовании спрея.

Хотя многие считают, что предварительный разогрев аэрофритюрницы не нужен, на самом деле это ошибочное мнение. Предварительный разогрев аэрофритюрницы гарантирует достижение оптимальной температуры, что приведет к более равномерному приготовлению пищи.

Еще один момент – возможное переполнение аэрофритюрницы. Именно оно может ограничить поток воздуха и помешать циркуляции горячего воздуха.

Это приведет к неравномерному приготовлению, увеличению времени приготовления и даже чрезмерному дыму. В некоторых случаях переполнение аэрофритюрницы может вызвать перегрев прибора.

