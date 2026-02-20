Банки "откажутся" от текущего курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться через несколько дней

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (заканчивается 1 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43-43,75 грн. Вечером же 20 февраля там покупают доллар в среднем по 43,05 грн, а продают по 43,5 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке при росте в продаже.

В обменниках же ожидается рост как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43-43,75 грн. Вечером же 20 февраля в обменниках:

покупают валюту в среднем по 42,55 грн;

продают – по 43,4 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в конце февраля валютный рынок Украины будет находиться в фазе повышенной чувствительности к внешним и внутренним факторам. Что, впрочем, не повлияет на общую стабильность ситуации – ведь, по словам Лесового, НБУ сохраняет контроль над ситуацией.

"В условиях войны и энергетических преступлений врага экономика работает в режиме выживания. Бизнес сталкивается с перебоями электроснабжения, ростом затрат и ограниченными возможностями развития. В таких реалиях валютная стабильность становится одним из ключевых факторов экономической устойчивости", – объяснил банкир.

При этом он подчеркнул: благодаря значительным международным резервам регулятор может действовать "уверенно и по необходимости агрессивно". Что, резюмирует Лесовой, и позволяет говорить о "высокой вероятности сохранения контролируемого курсового коридора в последние дни февраля".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. И это не будет нарушением закона, поскольку действующие правила позволяют отказываться от испорченных купюр, в которых повреждено более 55% общей площади.

