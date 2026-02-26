Зима еще напомнит о себе? Синоптик рассказала, каких 'сюрпризов' ждать в начале весны

В начале марта в Украине ожидается относительно спокойная погода без резких температурных скачков. В ночные часы еще будут сохраняться морозы, однако днем температура будет подниматься выше нуля.

В некоторых регионах воздух может прогреться даже до +11...+12 градусов. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в последние дни зимы и в начале марта в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. Это означает, что осадков будет немного, а небо часто будет проясняться, местами возможны солнечные дни.

В воскресенье и понедельник, 1–2 марта, в большинстве регионов в ночные часы прогнозируют мороз на уровне -2...-8 градусов. В то же время днем температура воздуха составит примерно 0...+6 градусов.

Теплее всего будет в западных и южных областях. Там в дневные часы воздух может прогреваться до +5...+11 градусов.

Подобная тенденция, по словам синоптика, будет сохраняться как минимум до 5 марта. В этот период также будет преобладать сухая погода с небольшими колебаниями температуры: небольшой минус ночью и стабильный плюс днем.

В то же время морозы в начале весны уже не будут такими сильными, как в феврале. По прогнозу, ночью температура может опускаться примерно до -1...-6 градусов, что является нормальным показателем для этого периода.

Специалист также отметила, что постепенное повышение температуры является положительным фактором с гидрологической точки зрения. Резкое потепление могло бы вызвать быстрое таяние снега и льда на реках, что повысило бы риск подтоплений. Зато плавный переход к весенней погоде позволяет избежать сложной гидрологической ситуации.

