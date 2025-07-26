'Ждем решения Рады': послы G7 прокомментировали новый законопроект Зеленского насчет НАБУ

Группа послов G7 по поддержке Украины отреагировала на законопроект №13533 о независимости антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП, который подал в парламент президент Владимир Зеленский. Там приветствовали обязательство главы нашего государства быстро восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных институций.

Видео дня

Об этом 25 июля сообщили на официальной странице Группы послов G7 по поддержке Украины в соцсети Х. Они отметили, что продолжат внимательно следить за развитием событий и ждут скорейшего принятия закона Верховной Радой.

"Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в ЕС и ключевым для бизнес-климата", – сказано в сообщении.

Что известно о законопроекте №13533

24 июля президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект № 13533 о независимости антикоррупционных органов в Украине, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ также должен гарантировать надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.

По словам Зеленского, в нем сохранена независимость НАБУ и САП. Оба ведомства не будут подконтрольными Офису генерального прокурора.

Он отметил, что каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР и Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Также в законопроекте есть нормы, которые защищают от различных злоупотреблений.

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре одобрили новый законопроект №13533 и участвовали в его разработке. Представители антикоррупционных органов призвали парламентариев как можно быстрее принять инициативу за основу и в целом.

Верховная Рада рассмотрит неотложный президентский законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП на заседании в четверг, 31 июля. Его будет предложено принять сразу за основу и в целом.

Что этому предшествовало

22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору. "За" проголосовали 263 парламентария. Против выступили лишь 13 народных избранников. В тот же день спикер парламента Руслан Стефанчук подписал документ и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие призвали президента наложить вето на закон, но вечером 22 июля Зеленский все же подписал законопроект.

На следующий день Зеленский встретился с руководителями всех силовых и правоохранительных структур Украины для обсуждения насущных и проблемных вопросов, а в НАБУ и САП выступили с совместным заявлением. В ведомствах отметили, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП, подчиняя их генпрокурору. Сам генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура остались независимыми, и он не планирует злоупотреблять новыми полномочиями, которые получил после принятия изменений в законодательство.

Вечером 23 июля президент Владимир Зеленский все же заявил, что подаст в Верховную Раду новый законопроект, который вернет полномочия НАБУ и САП. Такое решение было принято после многих совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Параллельно с инициативой президента 48 народных депутатов подали в Раду новый законопроект №13531 об отмене всех положений, которые предусматривали ликвидацию НАБУ и САП. Парламентарии аргументировали, что этот проект закона восстановит институциональную независимость органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях.

Действиями власти в отношении антикоррупционных органов были недовольны и международные партнеры Украины. В Европарламенте заявили, что это не приближает наше государство к вступлению в ЕС и ставит под угрозу предоставление финансовой помощи Украине. А в Сенате США выразили опасения, что закон об ограничении независимости НАБУ и САП подрывает прогресс Украины в ее антикоррупционной программе.

Как сообщал OBOZ.UA, новый законопроект по НАБУ и САП, который должна вскоре рассмотреть Верховная Рада Украины, базируется на принципах независимости антикоррупционных органов. В то же время он учитывает риски влияния на упомянутые структуры со стороны России – и должен исключить такое влияние.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля. Он также признал недостаточность коммуникации с обществом в упомянутом вопросе и отрицает, что последние события поставили под угрозу евроинтеграцию Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!