Украина начинает второй этап отбора на ЧМ-2027 по баскетболу: ситуация в группе и расписание матчей

Мужская сборная Украины уже на этой неделе начнет борьбу во втором этапе европейской квалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу. После успешного прохождения первого раунда команда Айнарса Багатскиса продолжит выступления в группе I.

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Результаты первого этапа переносятся во второй раунд, поэтому украинская сборная начинает борьбу с показателем 4-2. По итогам первого этапа в группу I также попали Испания и Грузия из группы А, а Черногория, Португалия и Греция — из группы В.

Турнирная таблица перед стартом второго этапа

Испания – 5 побед, 1 поражение

Украина – 4 победы, 2 поражения

Черногория – 4 победы, 2 поражения

Португалия – 3 победы, 3 поражения

Греция – 3 победы, 3 поражения

Грузия – 3 победы, 3 поражения

На втором этапе команды не будут повторно встречаться с соперниками из первой групповой стадии. Таким образом, Украина проведет по два матча против Греции, Черногории и Португалии – по одному номинально дома и на выезде.

Начнёт второй этап национальная мужская сборная Украины 28 августа номинально домашним матчем против Греции. Поединок состоится в Риге на арене Xiaomi Arena.

Через три дня, 31 августа, украинцы сыграют второй матч этого окна — на выезде против Черногории.

Календарь матчей группы I

28 августа 2026 года

18:30. Грузия – Черногория

19:00. Украина – Греция

22:00. Испания – Португалия

31 августа 2026 года

19:00. Греция – Испания

21:00. Португалия – Грузия

21:30. Черногория – Украина

26 ноября 2026 года

Черногория – Испания

Португалия – Украина

Греция – Грузия

29 ноября 2026 года

Испания – Греция

Украина – Черногория

Грузия – Португалия

26 февраля 2027 года

Португалия – Испания

Греция – Украина

Черногория – Грузия

1 марта 2027 года

Испания – Черногория

Украина – Португалия

Грузия – Греция

По итогам второго этапа три лучшие сборные группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027. Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд.

Чемпионат мира-2027 пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

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