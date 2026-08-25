Украина начинает второй этап отбора на ЧМ-2027 по баскетболу: ситуация в группе и расписание матчей
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Мужская сборная Украины уже на этой неделе начнет борьбу во втором этапе европейской квалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу. После успешного прохождения первого раунда команда Айнарса Багатскиса продолжит выступления в группе I.
Результаты первого этапа переносятся во второй раунд, поэтому украинская сборная начинает борьбу с показателем 4-2. По итогам первого этапа в группу I также попали Испания и Грузия из группы А, а Черногория, Португалия и Греция — из группы В.
Турнирная таблица перед стартом второго этапа
- Испания – 5 побед, 1 поражение
- Украина – 4 победы, 2 поражения
- Черногория – 4 победы, 2 поражения
- Португалия – 3 победы, 3 поражения
- Греция – 3 победы, 3 поражения
- Грузия – 3 победы, 3 поражения
На втором этапе команды не будут повторно встречаться с соперниками из первой групповой стадии. Таким образом, Украина проведет по два матча против Греции, Черногории и Португалии – по одному номинально дома и на выезде.
Начнёт второй этап национальная мужская сборная Украины 28 августа номинально домашним матчем против Греции. Поединок состоится в Риге на арене Xiaomi Arena.
Через три дня, 31 августа, украинцы сыграют второй матч этого окна — на выезде против Черногории.
Календарь матчей группы I
28 августа 2026 года
18:30. Грузия – Черногория
19:00. Украина – Греция
22:00. Испания – Португалия
31 августа 2026 года
19:00. Греция – Испания
21:00. Португалия – Грузия
21:30. Черногория – Украина
26 ноября 2026 года
Черногория – Испания
Португалия – Украина
Греция – Грузия
29 ноября 2026 года
Испания – Греция
Украина – Черногория
Грузия – Португалия
26 февраля 2027 года
Португалия – Испания
Греция – Украина
Черногория – Грузия
1 марта 2027 года
Испания – Черногория
Украина – Португалия
Грузия – Греция
По итогам второго этапа три лучшие сборные группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027. Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд.
Чемпионат мира-2027 пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.
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