Когда появятся украинские "Storm Shadow": Зеленский высказался о сроках. Видео
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Точных сроков, когда Украина получит возможность производить ракеты дальнего действия Storm Shadow и Scalp, пока нет. После положительного политического решения со стороны Великобритании технические группы должны согласовать график дальнейших действий.
Об этом 25 августа 2026 года заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве с участием президента Эстонии. Информацию собрал OBOZ.UA.
Великобритания разблокировала "Скальпы" и лицензии
Владимир Зеленский подтвердил, что Украина наконец-то получила положительное решение от ключевых партнеров относительно разблокировки дальнобойных возможностей.
"Мы получили подтверждение от Великобритании. Мы ждали, потому что до этого разговаривали с премьером по телефону пару дней назад – он мне подтвердил разблокировку "Скальпов" и лицензий. Вчера мы получили положительный ответ от двух стран", – сказал президент.
По словам Зеленского, это решение является важным политическим шагом, и теперь главное — быстро реализовать его без задержек.
"Я очень верю, что всё это не утонет в бюрократических процедурах наших стран, будем действовать. По крайней мере, у нас есть позитив. Я считаю, что это сильный позитив и очень сильное решение, нужно двигаться вперёд", — заявил Владимир Зеленский.
Технические группы определят дальнейший график
Отвечая на вопрос о конкретных сроках, глава государства пояснил, что сейчас процесс переходит на уровень профильных специалистов.
"Когда это может произойти? Сейчас технические группы после положительного политического решения встретятся и представят нам график", – ответил Зеленский.
Президент добавил, что в ближайшее время будет составлен график работы в рамках программы FREYA.
"Через 7–10 дней у нас уже будет график по "FREYA", когда мы будем встречаться. Выясним, где у нас возникают затруднения, с какой компанией или страной что-то не получается. Все настроены очень серьезно, поэтому будем все разблокировать", — резюмировал он
Напомним, 24 августа 2026 года премьер-министр Великобритании Энди Бернем подтвердил разрешение на передачу Украине технологии для самостоятельного производства ракет Storm Shadow. Речь идет о рассекречивании информации о британских компонентах, что должно открыть возможность для создания линий по сборке ракет в Украине.
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