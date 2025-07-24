'Полиграф – не новация': в НАБУ и САП отреагировали на новый законопроект Зеленского

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре одобрили новый законопроект №13533 и приобщались к его разработке. Указанный документ должен исправить скандальные нормы, которые были приняты 22 июля, относительно фактического подчинения НАБУ и САП генеральному прокурору Украины.

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Документ 24 июля подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду как неотложный. Представители антикоррупционных органов призвали парламентариев как можно быстрее принять инициативу за основу и в целом.

Пресс-службы НАБУ и САП отметили, что законодательные изменения "позволят предотвратить угрозы для уголовных производств", которые они расследуют.

В то же время документ предусматривает проверки сотрудников – в частности на полиграфе, который уже используется в ведомствах.

"Разъясняем: проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ", – подчеркнула пресс-служба. Эти тестирования будут проходить работники, которые имеют доступ к государственной тайне, и такая практика является привычной для бюро.

"Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности.

В 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов работников НАБУ с использованием полиграфа.

Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников", – объяснили в Национальном антикоррупционном бюро.

Как писал OBOZ.UA:

– 23 июля принятые с огромным скандалом законодательные изменения, ограничившие независимость антикоррупционных органов, стали законом. Днем ранее за документ проголосовали в парламенте, вечером того же дня, несмотря на протесты, его подписал президент Владимир Зеленский.

– Детальнее о том, что предусматривает новый законопроект №13533, разработанный для отмены принятых правок в Уголовный кодекс, читайте в нашем материале по ссылке.

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