Законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 нардепов: обнародован список

В четверг, 24 июля, 48 народных депутатов зарегистрировали законопроект об отмене всех положений, которые предусматривали ликвидацию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ уже появился на сайте Верховной Рады под номером 13531.

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Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. К инициативе присоединились парламентарии из разных фракций: "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Этим шагом они предлагают власти исправить принятую ранее ошибку и восстановить независимость НАБУ и САП.

"Да, мы уже подали на регистрацию закон об отмене ВСЕХ норм по ликвидации НАБУ и САП. 48 народных депутатов от "Голоса", "Слуги", "ЕС" и даже "Батькивщины" подписали его. Что там? Полная отмена всех норм, которые касались НАБУ и САП в преступном 12414", – написал Железняк.

Впоследствии нардеп заявил, что законопроект №13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП уже появился на сайте Верховной Рады и был официально зарегистрирован.

Народные депутаты, которые подписали новый законопроект

Железняк также показал список нардепов, которые поддержали восстановление независимости НАБУ и САП:

Совсун Инна Романовна (Голос). Железняк Ярослав Иванович (Голос). Радина Анастасия Олеговна (Слуга народа). Цабаль Владимир Владимирович (Голос). Васильченко Галина Ивановна (Голос). Хлапук Максим Николаевич (Голос). Арьев Владимир Игоревич (Европейская солидарность). Фриз Ирина Васильевна (Европейская солидарность). Геращенко Ирина Владимировна (Европейская солидарность). Василив Игорь Владимирович (Слуга народа). Зинкевич Яна Вадимовна (Европейская солидарность). Василенко Леся Владимировна (Голос). Бондар Михаил (Европейская солидарность). Павленко Ростислав Николаевич (Европейская солидарность). Величкович Николай Романович (Европейская солидарность). Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Европейская солидарность). Гончаренко Алексей (Европейская солидарность). Никорак Ирина Петровна (Европейская солидарность). Лозинский Роман Михайлович (Голос). Вятрович Владимир Михайлович (Европейская солидарность). Юрчишин Ярослав Романович (Голос). Бобровская Соломия Анатольевна (Голос). Княжицкий Николай Леонидович (Европейская солидарность). Стефанишина Ольга Анатольевна (Голос). Костенко Роман Васильевич (Голос). Сирко Юлия Леонидовна (Голос). Ионова Мария Николаевна (Европейская солидарность). Рущишин Ярослав Иванович (Голос). Герасимов Артур Владимирович (Европейская солидарность). Потураев Никита Русланович (Слуга народа). Рудык Кира Александровна (Голос). Цыба Татьяна Викторовна (Слуга народа). Бондаренко Олег Владимирович (Слуга народа). Осадчук Андрей Петрович (Голос). Вениславский Федор Владимирович (Слуга народа). Мовчан Алексей Васильевич (Слуга народа). Саврасов Максим Витальевич (Европейская солидарность). Буймистер Людмила Анатольевна (Батькивщина). Федина София Романовна (Европейская солидарность). Сюмар Виктория Петровна (Европейская солидарность). Козыр Сергей Вячеславович (Слуга народа). Ивченко Вадим Евгеньевич (Батькивщина). Южанина Нина Петровна (Европейская солидарность). Наливайченко Валентин Александрович (Батькивщина). Савчук Оксана Васильевна (Внефракционная). Бондар Анна Вячеславовна (Слуга народа). Пипа Наталья Романовна (Голос). Фролов Павел Валерьевич (Слуга народа).

Что предшествовало

22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП, и передадут их генпрокурору. "За" проголосовали 263 народных избранника, а против всего 13. Вечером того же дня Владимир Зеленский подписал закон.

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие опасались, что в случае вступления его в силу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Также нардеп Ярослав Железняк рассказал, что на следующей неделе собирают Раду отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что подаст в Верховную Раду новый законопроект, который вернет полномочия НАБУ и САП. Такое решение было принято после многих совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

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