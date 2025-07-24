Законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 нардепов: обнародован список
В четверг, 24 июля, 48 народных депутатов зарегистрировали законопроект об отмене всех положений, которые предусматривали ликвидацию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ уже появился на сайте Верховной Рады под номером 13531.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. К инициативе присоединились парламентарии из разных фракций: "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Этим шагом они предлагают власти исправить принятую ранее ошибку и восстановить независимость НАБУ и САП.
"Да, мы уже подали на регистрацию закон об отмене ВСЕХ норм по ликвидации НАБУ и САП. 48 народных депутатов от "Голоса", "Слуги", "ЕС" и даже "Батькивщины" подписали его. Что там? Полная отмена всех норм, которые касались НАБУ и САП в преступном 12414", – написал Железняк.
Впоследствии нардеп заявил, что законопроект №13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП уже появился на сайте Верховной Рады и был официально зарегистрирован.
Народные депутаты, которые подписали новый законопроект
Железняк также показал список нардепов, которые поддержали восстановление независимости НАБУ и САП:
- Совсун Инна Романовна (Голос).
- Железняк Ярослав Иванович (Голос).
- Радина Анастасия Олеговна (Слуга народа).
- Цабаль Владимир Владимирович (Голос).
- Васильченко Галина Ивановна (Голос).
- Хлапук Максим Николаевич (Голос).
- Арьев Владимир Игоревич (Европейская солидарность).
- Фриз Ирина Васильевна (Европейская солидарность).
- Геращенко Ирина Владимировна (Европейская солидарность).
- Василив Игорь Владимирович (Слуга народа).
- Зинкевич Яна Вадимовна (Европейская солидарность).
- Василенко Леся Владимировна (Голос).
- Бондар Михаил (Европейская солидарность).
- Павленко Ростислав Николаевич (Европейская солидарность).
- Величкович Николай Романович (Европейская солидарность).
- Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Европейская солидарность).
- Гончаренко Алексей (Европейская солидарность).
- Никорак Ирина Петровна (Европейская солидарность).
- Лозинский Роман Михайлович (Голос).
- Вятрович Владимир Михайлович (Европейская солидарность).
- Юрчишин Ярослав Романович (Голос).
- Бобровская Соломия Анатольевна (Голос).
- Княжицкий Николай Леонидович (Европейская солидарность).
- Стефанишина Ольга Анатольевна (Голос).
- Костенко Роман Васильевич (Голос).
- Сирко Юлия Леонидовна (Голос).
- Ионова Мария Николаевна (Европейская солидарность).
- Рущишин Ярослав Иванович (Голос).
- Герасимов Артур Владимирович (Европейская солидарность).
- Потураев Никита Русланович (Слуга народа).
- Рудык Кира Александровна (Голос).
- Цыба Татьяна Викторовна (Слуга народа).
- Бондаренко Олег Владимирович (Слуга народа).
- Осадчук Андрей Петрович (Голос).
- Вениславский Федор Владимирович (Слуга народа).
- Мовчан Алексей Васильевич (Слуга народа).
- Саврасов Максим Витальевич (Европейская солидарность).
- Буймистер Людмила Анатольевна (Батькивщина).
- Федина София Романовна (Европейская солидарность).
- Сюмар Виктория Петровна (Европейская солидарность).
- Козыр Сергей Вячеславович (Слуга народа).
- Ивченко Вадим Евгеньевич (Батькивщина).
- Южанина Нина Петровна (Европейская солидарность).
- Наливайченко Валентин Александрович (Батькивщина).
- Савчук Оксана Васильевна (Внефракционная).
- Бондар Анна Вячеславовна (Слуга народа).
- Пипа Наталья Романовна (Голос).
- Фролов Павел Валерьевич (Слуга народа).
Что предшествовало
22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП, и передадут их генпрокурору. "За" проголосовали 263 народных избранника, а против всего 13. Вечером того же дня Владимир Зеленский подписал закон.
В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие опасались, что в случае вступления его в силу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.
Также нардеп Ярослав Железняк рассказал, что на следующей неделе собирают Раду отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что подаст в Верховную Раду новый законопроект, который вернет полномочия НАБУ и САП. Такое решение было принято после многих совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов.
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