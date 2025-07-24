"Призываем воздержаться": сенаторы США предостерегли Украину от подрыва антикоррупционного прогресса
В Сенате США выразили опасение, что закон об ограничении независимости НАБУ и САП подрывает прогресс Украины в ее антикоррупционной программе. К украинскому правительству обратились в призывом воздержаться от любых подобных действий.
Заявление подписали сенаторы Джин Шахин от Демократической партии и Линдси Грэм от Республиканской. Его обнародовал в четверг, 24 июля Комитет Сената по иностранным делам на официальной странице в X.
Заявление обнародовано в ответ на принятие закона, "который подорвет критически важные антикоррупционные институты Украины, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру", говорится в сообщении.
Детали заявления сенаторов
В заявлении отмечается, что Украина добилась "огромных успехов в своей антикоррупционной программе после Революции достоинства".
Сенаторы указывают, что этот прогресс был достигнут во время борьбы с агрессией РФ, "что является свидетельством необычайной воли украинского народа".
"Мы опасаемся, что недавнее принятие Верховной Радой закона, подписанного президентом Зеленским, подрывает большую часть этого прогресса и противоречит огромному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества", – заявили сенаторы.
Также в заявлении говорится, что один из наиболее часто используемых аргументов в пользу прекращения поддержки Украины – "это то, что страна погрязла в коррупции".
"Мы признаем, что Украина продолжает добиваться прогресса на этом фронте, и призываем правительство воздержаться от любых действий, которые подрывают этот прогресс", – заявили Джин Шахин и Линдси Грэм.
По их словам, "значительная" двухпартийная поддержка Украины сохраняется, как и согласие с тем, что "в интересах Украины – и в наших собственных интересах – оправдать ожидания своих граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США".
Что предшествовало
Во вторник Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект 12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП и передающий их генпрокурору. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал закон.
В НАБУ и САП заявили, что теперь лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно противодействовать коррупции в высших кругах власти.
В Украине из-за принятия нового закона прошли акции протеста против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что проверит подследственность дел, которые расследует НАБУ, и заверил, что международные партнеры Украины проинформированы, что следственные действия происходят "объективно и обоснованно".
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