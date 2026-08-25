"Если Украина будет в НАТО": Зеленский высказался о риске нападения РФ на Эстонию и совместной обороне. Видео

Вступление Украины в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для всех членов Альянса, включая Эстонию, поскольку появление мощной и опытной армии существенно снизит риск новой российской агрессии. Украина готова уже сейчас делиться с партнерами уникальным практическим опытом в рамках инициативы "дрон-дил".

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Об этом глава государства заявил во время брифинга в Киеве с участием президента Эстонии. Информацию собрал OBOZ.UA.

Защита стран НАТО и роль Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что Эстония как член Альянса находится под защитой более 30 стран-союзниц, однако присоединение Украины создаст дополнительный мощный барьер для российских аппетитов.

"Если честно, если Украина будет в НАТО… Будет в НАТО, то это выгодно для всех стран. Я думаю, и для тех, кто уже в НАТО. Потому что у других стран меньше рисков, что Россия начнёт агрессию против других стран НАТО, ведь в НАТО есть страна с сильной армией. И для России это опасно. А пока мы не в НАТО, мы – не в НАТО", – заявил президент.

Сотрудничество в рамках "дрон-проектов" и технологический опыт

Глава государства отметил, что полномасштабная война продолжается на поле боя, поэтому Украина делает всё возможное, чтобы перенести противостояние в небо. По его словам, в воздушном пространстве можно рассчитывать на технологии, дроны и ракеты, а не только сравниваться по численности военных.

Зеленский подчеркнул важность инициативы "дрон-дел" для каждой дружественной страны на случай потенциальных будущих эскалаций. Украина готова обучать иностранных специалистов и готовить из них профессиональных операторов беспилотников и перехватчиков.

"Также те системы, которые у нас есть для защиты воздушного пространства, системы радиоэлектронной борьбы и т. д. Все это в рамках "дрон-дил" абсолютно возможно. Это то, что мы точно можем делать", – заверил Президент.

Он подчеркнул, что украинский опыт необходим партнерам независимо от наличия эскалации уже сейчас, поскольку речь идет о защите гражданского населения, границ и энергетической безопасности, ведь враг наносит удары по критической инфраструктуре и водоснабжению.

Внутреннее единство и отсутствие иллюзий в отношении России

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул важность единства общества внутри страны и предостерег партнеров от тщетных надежд в отношении агрессивного соседа.

"У нас тоже были такие люди. Самое главное — чтобы ваша страна внутри была однозначно проэстонской, проевропейской. И здесь как раз всё однозначно. Действительно, у людей много разных мнений, всегда хочется верить в лучшее. Хочется верить, что со стороны соседей – в нашем случае это была Россия – не будет полномасштабной войны. В это очень хочется верить, потому что никто не хочет войны. Ну и поэтому, я думаю, что именно с россиянами все однозначно..." – заявил Зеленский.

Также эта встреча в Киеве стала одной из последних для Алара Кариса на посту президента Эстонии, ведь срок его полномочий подходит к концу. Стоит напомнить, что Карис посещал украинскую столицу и 22 февраля 2022 года – за два дня до начала полномасштабного вторжения РФ.

Как писал OBOZ.UA, 19 августа 2026 года командующий оперативной группой НАТО Атле Молде заявил, что подготовка украинских военных помогает странам Альянса изучать опыт современной войны. Особое внимание партнеры уделяют радиоэлектронной борьбе и использованию беспилотников.

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