Требуют вето президента: в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Тернополе люди вышли на акцию против законопроекта о НАБУ и САП. Фото и видео

Вечером во вторник, 22 июля, в ряде областей Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе – люди вышли на мирные акции, протестуя против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие опасаются, что в случае вступления его в силу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

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Акция в Киеве

Сотни людей вышли на площадь возле театра им. Ивана Франко в столице. Участники акции просили президента Владимира Зеленского не подписывать закон, а наложить на него вето.

"Вето на закон!" – скандировала толпа. Также люди повторяли: "Прочь руки от НАБУ!"

Акция во Львове

В этом городе протест организовали возле памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы. "Требуем вето!" – кричали граждане.

Местные паблики писали, что вышли более тысячи человек, среди них много студентов.

Акция в Днепре

По состоянию на 20:40 к митингу, который проходил под дождем, присоединилось около 100 человек.

Акция в Одессе

Акция в Тернополе

Тернополяне пришли с флагами и плакатами к областной государственной администрации.

Как писал OBOZ.UA, за проект закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору, проголосовали 263 парламентария. Против выступили всего 13 народных избранников.

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