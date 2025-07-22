Требуют вето президента: в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Тернополе люди вышли на акцию против законопроекта о НАБУ и САП. Фото и видео
Вечером во вторник, 22 июля, в ряде областей Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе – люди вышли на мирные акции, протестуя против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие опасаются, что в случае вступления его в силу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.
Акция в Киеве
Сотни людей вышли на площадь возле театра им. Ивана Франко в столице. Участники акции просили президента Владимира Зеленского не подписывать закон, а наложить на него вето.
"Вето на закон!" – скандировала толпа. Также люди повторяли: "Прочь руки от НАБУ!"
Акция во Львове
В этом городе протест организовали возле памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы. "Требуем вето!" – кричали граждане.
Местные паблики писали, что вышли более тысячи человек, среди них много студентов.
Акция в Днепре
По состоянию на 20:40 к митингу, который проходил под дождем, присоединилось около 100 человек.
Акция в Одессе
Акция в Тернополе
Тернополяне пришли с флагами и плакатами к областной государственной администрации.
Как писал OBOZ.UA, за проект закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору, проголосовали 263 парламентария. Против выступили всего 13 народных избранников.
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