"НАБУ и САП – независимые органы": генпрокурор высказался о скандальном законе и объяснил, почему его так быстро приняли

Генеральный прокурор Руслан Кравченко считает, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура остались независимыми. Он подчеркнул, что не планирует злоупотреблять новыми полномочиями, которые получил после принятия изменений в законодательство.

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Об этом Кравченко сказал на брифинге 23 июля. По его словам, НАБУ и САП, несмотря на правки в закон №12414, остаются самостоятельными органами. Однако генпрокурор будет иметь право подписывать подозрения только в рамках действующего законодательства и при наличии достаточных доказательств.

"Анализируя принятые изменения в законодательство, я не считаю, что САП и НАБУ стали зависимыми. Они независимые органы. Они действуют и осуществляют свою деятельность. Законы здесь только приняты, что в соответствующих случаях, только в рамках уголовного производства, прокурор имеет те или иные полномочия. Прокурор имеет право (должен) подписывать подозрение лицам, соответственно, которые определены законом. Если там будут доказательства, то генеральный прокурор в моем лице подпишет это подозрение", – сказал Кравченко.

Он добавил, что не будет ставить подпись под документами, если дело выглядит необоснованным или противоречит закону. Кравченко привел примеры из собственного опыта, когда его подписи под подозрениями и обвинительными актами завершались реальными приговорами, и заявил, что будет придерживаться такой же позиции и в дальнейшем.

"Если вы знакомы с моей деятельностью, там, где я ставил свои подписи на подозрении, обвинительном акте, все эти подписи выходили в финальном приговоре. Поэтому и в Верховной Раде, когда я выступал, я сказал, что, где нет доказательств и незаконная ситуация, я не буду ставить свою подпись. Поэтому я считаю, как органы были независимыми, так они и остаются, они работают, ничего не меняется, только полномочия у генерального добавились", – пояснил генпрокурор.

Генпрокурор также отверг подозрения о намерениях вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов, как этого не делал во время работы в Севастополе, во Львове, в Ривне, в Дебальцево, в Генеральной прокуратуре, в Буче, губернатором, в налоговой, а "свой авторитет заслуживал своим трудом". Он также считает нормальным обсуждение с руководителями правоохранительных ведомств сложных вопросов, но без пересечения полномочий и давления.

"А что будет дальше, кто будет назначен генеральным прокурором – это не входит в мои полномочия. Я не могу предсказать, кого назначат и как он будет отвечать. Кого бы ни назначили, мое личное мнение – он должен действовать по закону. Верховная Рада у нас избирается народом", – отметил Кравченко, подчеркнув, что именно Верховная Рада поддержала его кандидатуру на пост генпрокурора после представления президентом предложения. И теперь он несет полную ответственность.

Что касается скандального законопроекта №12414, Кравченко сообщил, что на момент голосования правоохранительные органы не были привлечены к этому процессу. Он рассказал, что уже после принятия инициативы руководители правоохранительных органов договорились о регулярных встречах для обмена мнениями и обсуждения проблемных вопросов, в частности относительно законодательных инициатив, которые влияют на их деятельность. Кроме того, что они отвечают на вопросы и планируют свою работу, но "каждый не мешает другому своей деятельностью".

"Общения по принятию законопроекта не было. Потому что любой правоохранительный орган, который там был представлен, не принимает законов. Мы общались о нашем сотрудничестве. Мы договорились также, что мы минимум два раза в неделю, две недели, будем собираться", – заявил Кравченко.

Генпрокурор добавил, что они были только на речи от руководителей САП и НАБУ, где те заявили о недовольстве этим законопроектом, подчеркивая необходимость внесения изменений, возвращения тех или иных полномочий и прав. Также руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк был недоволен некоторыми нормами. В связи с этим было решено подготовить конкретные предложения и замечания, чтобы подать их президенту Владимиру Зеленскому для дальнейшего рассмотрения.

"Мы договорились, что каждый из представителей правоохранительных органов готовит свои возражения, недовольство и будет подавать президенту, надо договориться, но относительно принятия голосования мы не обсудили", – сказал Кравченко.

Говоря о вероятном принятии противоречивых законов, в частности по легализации пыток, Кравченко выразил четкую позицию: Генпрокуратура будет выступать против подобных инициатив. Он также признался, что пока не имеет собственного мнения относительно нарушений процедуры голосования за законопроект №12414, поскольку не успел изучить все обстоятельства.

"Честно говоря, я не успел изучить этот вопрос о нарушении регламента или всего процесса по голосованию, я на эту минуту не могу высказать свое мнение", – заявил генпрокурор.

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передают их генпрокурору. Еще до голосования эти ведомства выступили против принятия этого законопроекта и призвали нардепов не голосовать за "окончательное уничтожение независимости антикоррупционной системы в Украине".

Что интересно – законопроект был с необычайной скоростью, в тот же день, подписан спикером парламента и гарантом Конституции.

Вечером 22 июля глава государства все же подписал законопроект №12414, который предусматривает подчиненность НАБУ и САП Офису генпрокурора Украины. Поскольку дата подписания, указанная в публикации газеты, – это 22 июля, закон вступает в силу уже 23 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАБУ и САП были недовольны таким законотворчеством нардепов; в нескольких городах прошли митинги протеста.

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