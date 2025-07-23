Было много совещаний с чиновниками, с представителями правоохранительных органов. Очень подробно говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины – мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы.

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Об этом в традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Ввин отметил, что важно то, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а следовательно, справедливости в Украине.

Мы договорились, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине. Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано.

Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства.

Сегодня же я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. Ожидаю от правительства в течение месяца результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины. И также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям. Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает.

И останется самое главное – не потерять единство страны, закончить войну, остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как все мы это видим – полноправной частью Европы. Мы сделаем это. Слава Украине!

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Что предшествовало

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414. Как писал OBOZ.UA, за него проголосовали 263 парламентария, против выступили лишь 13 народных избранников.

Кроме того, СБУ и ОГП провели спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ, в рамках которой было выявлено, что ряд детективов сотрудничали с РФ. А нардеп–беглец от ОПЗЖ и агент ФСБ Федор Христенко имел значительное влияние на Бюро.

Ранее сообщалось, что работа НАБУ с самого начала демонстрирует неэффективность и непрозрачность и сопровождается скандалами. А на сегодня орган вообще превратился в филиал фсб рф, о чем его защитники – молчат. Такое мнение в комментарии журналистам высказал политолог Тарас Загородний, комментируя закон о передаче процессуального надзора за НАБУ от САП в Офис генпрокурора.

Украинцы требовали, чтобы глава государства наложил вето на законопроект, однако этого не произошло. Вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Сделал это и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие опасались, что в случае вступления его в силу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

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