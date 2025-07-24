'Будем отвечать врагу': Зеленский – об изменениях в Минобороны, встрече с делегацией РФ и новом законопроекте по НАБУ. Видео

Уже сегодня есть в Верховной Раде Украины мой законопроект. То, что обещал. Для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в традиционном обращении. Он, в частности, отметил, что каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР и Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте есть нормы, которые защищают от различных злоупотреблений.

"Текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП. Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что конечно важно то, что украинцы так достойно реагируют на все события.

"Украина – это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины. Спасибо вам! Слава Украине!" – отметил Владимир Зеленский.

О чем еще говорил президент в своем обращении

– Только что согласовал обновление заместителей министра обороны Украины. Команда Министерства обороны начала очень активные изменения – есть уже через неделю и дополнительные подписанные контракты на дроны. Это очень важно.

– Продолжается аудит договоренностей с нашими партнерами – мы имеем сотни договоренностей, надо все реализовывать и все надо выполнить. Мы обсудили вместе с министром обороны Украины и с командой Офиса вопрос финансирования нашей обороны, наших воинов – устойчивость мы обеспечиваем. Сегодня же был доклад министра обороны вместе с руководителем ГУР. Детали непубличные, но некоторые вещи мы сделаем, сильные вещи.

– Говорил сегодня с главкомом – утром и сейчас снова. Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск – это наше ежедневное внимание, и я хочу поблагодарить каждое подразделение, которое защищает это направление – самое сложное сейчас направление.

– Был доклад украинской переговорной команды после возвращения из Турции. Я очень благодарен ребятам за эту работу. Договоренности о дальнейших обменах – я очень надеюсь, что удастся вернуть еще наших воинов из плена. Договоренность, что 1200 воинов вернется. Мы помним о гражданских – обо всех, кого надо вернуть домой, в Украину. И спасибо каждому, кто нам помогает. Наши представители, которые были в Турции, на встрече с россиянами, предложили уже в который раз российской стороне реальное прекращение огня, немедленное и полное. Предложили встречу лидеров, чтобы действительно принять решение для мира.

– Украина готова работать максимально быстро, максимально продуктивно. И ответы России мы видим – снова такие же ответы. Харьков – более 40 человек пострадали от удара по городу. Одесса – российские дроны повредили "Привоз", дома, улицы. Никополь и другие города, села Днепровщины – удары FPV по нашим гражданским. Херсонщина – авиабомбы. Николаевщина, Запорожье – весь день удары. Конечно, на это все будем России отвечать.

– Мы продолжаем работать с партнерами и по санкциям против России. Говорил сегодня с европейскими лидерами: премьер-министр Великобритании Стармер, канцлер Германии Мерц. Я хочу поблагодарить за поддержку. Спасибо за готовность помогать в дипломатии и в дальнейшем – мы обсудили контакты с Америкой, с другими нашими партнерами. Я очень ценю также поддержку Германии на европейском направлении.

Напомним, что 24 июля президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект № 13533 о независимости антикоррупционных органов в Украине, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ также должен гарантировать надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.

Что предшествовало

22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору. "За" проголосовали 263 народных избранника, против выступили лишь 13 народных избранников. В тот же день спикер парламента Руслан Стефанчук подписал документ и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие призвали президента наложить вето на закон, но вечером 22 июля Зеленский все же подписал законопроект.

На следующий день Зеленский встретился с руководителями всех силовых и правоохранительных структур Украины для обсуждения насущных и проблемных вопросов, а в НАБУ и САП выступили с совместным заявлением. В ведомствах отметили, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП, подчиняя их генпрокурору. Сам генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура остались независимыми, и он не планирует злоупотреблять новыми полномочиями, которые получил после принятия изменений в законодательство.

Вечером 23 июля президент Владимир Зеленский все же заявил, что подаст в Верховную Раду новый законопроект, который вернет полномочия НАБУ и САП. Такое решение было принято после многих совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Параллельно с инициативой президента 48 народных депутатов подали в Раду новыйзаконопроект №13531 об отмене всех положений, которые предусматривали ликвидацию НАБУ и САП. Парламентарии аргументируют, что этот проект закона восстановит институциональную независимость органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях.

Как сообщал OBOZ.UA, действиями власти в отношении антикоррупционных органов были недовольны и международные партнеры Украины. В Европарламенте заявили, что это не приближает наше государство к вступлению в ЕС и ставит под угрозу предоставление финансовой помощи Украине.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос лично звонила вице-премьеру Тарасу Качке, предупреждая о последствиях от таких действий. Ведь закон об ограничении полномочий НАБУ и САП стал критическим ударом по процессу вступления Украины в Евросоюз. Брюссель имел план обхода вето Венгрии и был в шаге от открытия первого переговорного кластера с Киевом, но теперь решение отложено.

В Сенате США выразили опасения, что закон об ограничении независимости НАБУ и САП подрывает прогресс Украины в ее антикоррупционной программе. К украинскому правительству обратились с призывом воздержаться от любых подобных действий. Сенаторы отметили, что Украина добилась "огромных успехов в своей антикоррупционной программе после Революции достоинства".

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