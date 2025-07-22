Зеленский подписал законопроект о НАБУ и САП, а потом подпись исчезла с сайта Рады: что происходит

Вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 который предусматривает ограничение деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также подписал проект указанного закона. Но пометка о президентской подписи законодательного проекта практически сразу исчезла.

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Об этом свидетельствует карточка проекта закона на сайте Верховной Рады. Отметим, что сам проект закона был принят парламентариями также сегодня, 22 июля.

Вот так выглядела карточка законопроекта несколько минут назад.ак она выглядит сейчас

Так она выглядит сейчас.

Добавим, что сам сайт ВР закрылся якобы на технические работы. Страница украинских парламентариев в сети сегодня не работала почти полсуток – проблемы начались сразу после того, как депутаты принялись рассматривать законопроект.

Законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору. Еще до голосования в НАБУ и САП выступили против принятия этого законопроекта и призвали депутатов не голосовать за "окончательное уничтожение независимости антикоррупционной системы в Украине".

Дополняется....