'Должны действовать эффективно': Зеленский объяснил, что предусматривает новый законопроект о НАБУ и САП и есть ли риски для евроинтеграции Украины

Новый законопроект о НАБУ и САП, который вскоре должна рассмотреть Верховная Рада Украины, базируется на принципах независимости антикоррупционных органов. В то же время он учитывает риски влияния на упомянутые структуры со стороны России – и должен исключить такое влияние.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич. Глава государства также признал недостаточность коммуникации с обществом в упомянутом вопросе и отрицает, что последние события поставили под угрозу евроинтеграцию Украины.

Что предусматривает новый законопроект о НАБУ и САП

По словам Зеленского, новый законопроект, который был подготовлен после волны протестов из-за принятия парламентом законопроекта № 12414, базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов и одновременно учитывает риски военного времени.

"Есть новые нормы в этом законопроекте, которые о защите от влияния Российской Федерации, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ. Речь, в частности, о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов – это и Нацполиция, и ГБР, – которые имеют родственников из России или в России. Есть предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях", – отметил глава государства.

Зеленский также заверил, что новый законопроект не содержит норму о подчинении антикоррупционных органов генеральному прокурору, которая вызвала возмущение у общества.

"Кстати, там есть очень важный момент – бизнес очень хотел, чтобы были обыски только через судебную систему. Это норма о неотложных обысках. Как идея – хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему – не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали", – добавил президент.

Он также отметил важность диалога власти с обществом, подчеркнув, что он является фундаментом для единства.

"Мы все должны слышать людей. Я думаю, что это самое главное, потому что главный вызов – это война. И самое главное в этой войне – это единство нашего государства. И очень важно – не потерять единство. Слышать людей, иметь диалог и тому подобное. Должны быть действительно независимые антикоррупционные органы. Но при этом они должны отвечать запросу общества на справедливость. Должны действовать эффективно и контролировать, что происходит в самой структуре. Если из-за некоторых изменений, которые были определены законодателями, есть риск потерять независимость антикоррупционных органов, то надо от этих рисков избавиться", – отметил Зеленский.

Он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что после скандального голосования в парламенте ему позвонила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и что разговор касался именно необходимости сохранить независимость антикоррупционных органов Украины.

"Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила, – это фейк. Мы не имели разговора", – заявил президент.

Также он вновь подчеркнул важность диалога с обществом.

"Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально – реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Нормально. Люди имеют право на то, чтобы сказать, что они думают. Люди сказали – все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди попросили изменений. Мы отреагировали", – сказал Зеленский.

Провал коммуникации с обществом, приведший к выходу людей на улицы украинских городов после принятия законопроекта № 12414, президент объяснил сосредоточенностью власти на войне

"Наверное, надо было делать диалог. Всегда надо коммуницировать. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один – это вопрос войны. Самая главная проблема – война. Главный враг – Россия. Вам не нравится, что я часто говорю слово "война"? Она есть просто. И это самый большой вызов. Важна справедливость. В этом случае надо сделать справедливые шаги", – отметил глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что парламент новый законопроект о НАБУ и САП поддержит.

"Самое важное сейчас – это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло", – сказал Зеленский.

По его словам, последние события и нанесенный парламентом удар по независимости антикоррупционных органов не повлияли ни на евроинтеграцию Украины, ни на поддержку нашего государства со стороны ЕС.

"Например, сегодня я говорил со Стармером, премьер-министром Великобритании. И он сказал: "Если тебе нужно, мы все будем поддерживать; точно мы понимаем, что у вас есть там вопросы – они внутренние. Точно не снизится помощь". Все все понимают... Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции. Сегодня, например, мы обсуждаем "Рамштайн", мы обсуждаем много вопросов. Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", – резюмировал глава государства.

Что предшествовало

Накануне, 24 июля, Зеленский подал в Раду новый законопроект о НАБУ и САП. Документ, в частности, содержит положение о проверках на полиграфе сотрудников всех правоохранительных органов, которые имеют доступ к гостайне, а также норму об ограничении выезда работников НАБУ за границу во время военного положения.

Законопроект № 13533, как заверил президент, должен гарантировать надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.

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