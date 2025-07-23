"Нужно вернуть гарантии независимости": НАБУ и САП выступили с заявлением после встречи с Зеленским

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) выступили с совместными заявлением.

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В ведомствах подчеркнули, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП. Об этом говорится в заявлении антикоррупционного бюро в Facebook.

Какая позиция НАБУ и САП

Руководители обоих антикоррупционных институтов во время встречи, инициированной Офисом президента, высказали свои претензии касательно резонансного законопроекта №12414. Там подчеркнули, что теперь НАБУ и САП лишены гарантий, ранее позволявших им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии коррупции в высших эшелонах власти.

Также в ведомствах заявили, что для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут гарантии, отмененные парламентом.

В то же время, НАБУ и САП подчеркивают свою приверженность интересам украинского народа и продолжают работать над сохранением профессиональной способности обоих институций и результатов, достигнутых за годы их деятельности. В заявлении говорится, что верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. При чем такого же подхода антикоррупционные органы ждут и от других органов правопорядка

Реакция НАБУ и САП на возмущение общественности

В заявлении после встречи с президентом Зеленским НАБУ и САП выразили благодарность гражданам Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие. Там констатировали, что именно благодаря активному гражданскому участию антикоррупционная реформа стала возможной.

В то же время НАБУ и САП призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Мощь и устойчивость сил обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства", – говорится в заявлении.

Что предшествовало

За проект закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору, проголосовали 263 народных депутата. Против выступили всего 13 народных избранников.

Вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также подписал проект указанного закона, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В тот же вечер, 22 июля, в ряде украинских городов люди вышли на мирные акции. Граждане протестовали против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Люди опасались, что в случае вступления его в силу НАБУ и САП потеряют независимость.

Как писал OBOZ.UA, накануне в СБУ заявили об уличении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на РФ. Представитель ныне запрещенной в Украине ОПЗЖ, сбежавший из Украины перед началом великой войны, по версии следствия, имел значительное влияние на деятельность НАБУ. Ему заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по сообщению СБУ и ОГПУ, трех сотрудников НАБУ подозревают в тяжких правонарушениях, а также задержали "крота" ФСБ в рядах Бюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

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