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Названа дата, когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП

Анна Паскевич
Новости политики
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Названа дата, когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП

Верховная Рада рассмотрит неотложный президентский законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП на заседании в четверг, 31 июля. Его будет предложено принять сразу за основу и в целом.

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Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на официальной странице в Facebook. По его словам, внеочередное заседание Рады, посвященное рассмотрению законопроекта № 13533, состоится на следующей неделе.

Законопроект о независимости НАБУ рассмотрят вне очереди

Так, в четверг, 31 июля народные депутаты будут голосовать за принятие проекта закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий НАБУ и САП".

"При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание", – заявил Стефанчук.

Кроме того, по его словам, на заседании также будет рассмотрен ряд других важных законодательных инициатив.

Названа дата, когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП

Что предшествовало

22 июля депутаты Рады большинством голосов приняли законопроект 12414 об ограничении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП и передаче их полномочий генпрокурору. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал закон.

В НАБУ и САП заявили, что их лишили гарантий, которые ранее давали им возможность эффективно противодействовать коррупции в высших эшелонах власти.

В Сенате США призвалиправительство Украины воздержаться от действий, подрывающих ее антикоррупционный прогресс, а ЕС, по данным СМИ, отложил решение открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Тем временем в Украине проходят акции протеста против принятого закона.

25 июля Зеленский заявил, что новый законопроект о НАБУ и САП базируется на принципах независимости антикоррупционных органов и одновременно учитывает риски влияния на эти структуры со стороны РФ, которое необходимо исключить.

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