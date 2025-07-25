Названа дата, когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП

Верховная Рада рассмотрит неотложный президентский законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП на заседании в четверг, 31 июля. Его будет предложено принять сразу за основу и в целом.

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Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на официальной странице в Facebook. По его словам, внеочередное заседание Рады, посвященное рассмотрению законопроекта № 13533, состоится на следующей неделе.

Законопроект о независимости НАБУ рассмотрят вне очереди

Так, в четверг, 31 июля народные депутаты будут голосовать за принятие проекта закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий НАБУ и САП".

"При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание", – заявил Стефанчук.

Кроме того, по его словам, на заседании также будет рассмотрен ряд других важных законодательных инициатив.

Что предшествовало

22 июля депутаты Рады большинством голосов приняли законопроект 12414 об ограничении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП и передаче их полномочий генпрокурору. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал закон.

В НАБУ и САП заявили, что их лишили гарантий, которые ранее давали им возможность эффективно противодействовать коррупции в высших эшелонах власти.

В Сенате США призвалиправительство Украины воздержаться от действий, подрывающих ее антикоррупционный прогресс, а ЕС, по данным СМИ, отложил решение открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Тем временем в Украине проходят акции протеста против принятого закона.

25 июля Зеленский заявил, что новый законопроект о НАБУ и САП базируется на принципах независимости антикоррупционных органов и одновременно учитывает риски влияния на эти структуры со стороны РФ, которое необходимо исключить.

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