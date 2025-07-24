'Чтобы не было вмешательства РФ': Зеленский объяснил, кого регулярно надо проверять на детекторе лжи. Видео

Проверки на полиграфе должны касаться всех госслужащих антикоррупционных и правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне. Это сотрудники не только Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но и Государственного бюро расследований и Национальной полиции Украины.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном вечером в четверг, 24 июля. Он проинформировал о новом проекте закона №13533, который должен исправить скандальные нормы, принятые 22 июля законопроектом №12414.

По словам Зеленского, в новом документе предусмотрены полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов, а также "реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства".

"Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, – и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки", – сообщил он.

Также в проект вписаны нормы, которые должны предупредить другие виды злоупотреблений. "Текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП. Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз", – отметил президент.

Глава государства поручил чиновникам представить законопроект №13533 всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности.

"И, конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны", – прокомментировал Зеленский протесты, которые устраивали граждане.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре одобрили новый законопроект №13533, подтвердили, что приобщались к его разработке, и попросили народных депутатов как можно быстрее принять его за основу и в целом.

В ведомствах объяснили, что документ предусматривает проверки сотрудников – в частности на полиграфе, но это уже практикуется в антикоррупционных структурах.

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