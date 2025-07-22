Рада поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП: почему вокруг решения скандал

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект, который может ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Речь идет о законопроекте №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передают их генпрокурору.

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Подробности сообщает OBOZ.UA. Еще до голосования в НАБУ и САП выступили против принятия этого законопроекта и призвали депутатов не голосовать за "окончательное уничтожение независимости антикоррупционной системы в Украине".

Как проходило голосование

Поправка, предусматривающая ограничение полномочий НАБУ и САП, была внесена в проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения.

За него в целом проголосовали 263 народных депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Голоса дали представители фракций партии "Слуга народа", всеукраинского объединения "Батьківщина", а также депутаты от запрещенной сейчас в Украине "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Против выступили всего 13 народных избранников.

"Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. За – 263. Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6-ть лет скатились до этого", – написал он в своем Telegram-канале "Железный нардеп".

Он добавил, что единственной представительницей парламентского большинства, которая публично выступила против, стала председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина.

В опубликованном нардепом фрагменте выступления Радиной с места она подчеркнула, что те, кто поддержит упомянутую поправку, приложит руку к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры и превращению НАБУ и САП в "фикцию за бюджетные средства".

С призывом к коллегам не голосовать за ликвидацию антикоррупционной инфраструктуры, что приведет к катастрофическим последствиям для страны, Радина перед голосованием обращалась и на собственной странице в Facebook.

Позиция САП и НАБУ

В НАБУ и САП еще до голосования выступили против принятия этого законопроекта, заявив, что руководитель САП станет номинальной фигурой, а НАБУ потеряет независимость и превратится в подразделение генпрокуратуры.

Там подчеркнули, что упомянутые поправки, фактически уничтожающие независимость НАБУ и САП и подчиняющие их деятельность генпрокурору, были внесены "в последний момент" перед рассмотрением законопроекта во втором чтении. И они, убеждены в САП и НАБУ, разрушают антикоррупционную инфраструктуру Украины, которая строилась с 2015 года.

"Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", – отмечалось в совместном заявлении двух структур.

Что изменится

Согласно принятому законопроекту:

генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору ;

или может ; имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность , передавая дело другим органам;

и, в случае их невыполнения, , передавая дело другим органам; может закрыть расследование по требованию стороны защиты ;

; сам решает споры о подследственности ;

; самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам ;

; руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.

Реакция Европейского Союза

Еще до принятия в ВРУ скандального законопроекта, в Европейском Союзе выразили обеспокоенность из-за ситуации с антикоррупционными институтами НАБУ и САП после десятков обысков у их сотрудников. Позицию блока выразил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Он напомнил, что ЕС предоставляет Украине финансовую поддержку при условии прогресса "в области прозрачности, судебной реформы и демократического спасения".

И именно поэтому, подчеркнул Мерсье, Европейский Союз "обеспокоен последними действиями Украины в отношении антикоррупционных органов – НАБУ и САП".

"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности... Для вступления Украины в ЕС необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", – заявил представитель Европейской комиссии.

Что предшествовало

Накануне в СБУ заявили о разоблачении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на Россию.

Представитель ныне запрещенной в Украине ОПЗЖ, сбежавший из Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ, по версии следствия, имел значительное влияние на деятельность НАБУ. Ему заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по сообщению СБУ и ОГПУ, трех сотрудников НАБУ подозревают в тяжких правонарушениях, а также задержали "крота" ФСБ в рядах Нацбюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

Также в СБУ и ОГП заявили о проведении спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ, и разоблачении новых фактов утечки информации с ограниченным доступом из этой структуры.

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