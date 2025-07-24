Зеленский подал в Раду новый законопроект о НАБУ и САП: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект о независимости антикоррупционных органов в Украине, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ также должен гарантировать надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.

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Законопроект был внесен в Верховную Раду Украины в четверг, 24 июля. По словам Зеленского, в нем сохранена независимость НАБУ и САП. Оба ведомства не будут контролироваться Офисом генерального прокурора.

В частности, принятый закон позволит гарантировать независимость НАБУ и САП, их"подотчетность обществу и определенным законом государственным органам, открытость для демократического гражданского контроля и политическую нейтральность".

Кроме того, на сайте Верховной Рады уже опубликована пояснительная записка к новому законопроекту.

Она содержит следующие пункты:

– Обоснование необходимости принятия законопроекта

Действующая редакция Уголовного процессуального кодекса Украины содержит потенциальные риски для эффективного функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине, в частности относительно независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. изложенное обусловливает необходимость безотлагательного внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно установления гарантий независимого расследования коррупционных преступлений и эффективного сотрудничества между всеми антикоррупционными органами.

– Цель и задачи законопроекта

Законопроект имеет целью гарантировать укрепление институциональной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также обеспечить надежную защиту их деятельности от влияния и вмешательства государства-агрессора.

Задачей законопроекта является обеспечение доверия общества и международного сообщества к нормативным подходам в регулировании осуществления и усиления эффективности, гарантий независимости антикоррупционной деятельности, обеспечение принципа неотвратимости наказания.

– Общая характеристика и основные положения законопроекта

Законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса Специализированной антикоррупционной прокуратуры как органа, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины. Вместе с тем, нормы законопроекта предлагают механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб в отношении сотрудников антикоррупционных органов. Законопроект вводит новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных органов от возможного влияния государства-агрессора.

– Правовые аспекты

Нормативно-правовыми актами в данной сфере правового регулирования являются Конституция Украины, Уголовный процессуальный кодекс, Уголовный кодекс Украины, законы Украины "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Службе безопасности Украины" и другие акты законодательства Украины.

– Финансово-экономическое обоснование

Реализация положений Закона не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Прогноз результатов принятия Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" позволит гарантировать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, их подотчетность обществу и определенным законом государственным органам, открытость для демократического гражданского контроля, политическую нейтральность.

Ранее Зеленский заявлял, что текст законопроекта "сбалансированный", а самое главное в нем – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП.

Что предшествовало

22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору. "За" проголосовали 263 народных избранника. Против выступили лишь 13 народных избранников. В тот же день спикер парламента Руслан Стефанчук подписал документ и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие призвали президента наложить вето на закон, но вечером 22 июля Зеленский все же подписал законопроект.

На следующий день Зеленский встретился с руководителями всех силовых и правоохранительных структур Украины для обсуждения насущных и проблемных вопросов, а в НАБУ и САП выступили с совместным заявлением. В ведомствах отметили, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП, подчиняя их генпрокурору. Сам генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура остались независимыми, и он не планирует злоупотреблять новыми полномочиями, которые получил после принятия изменений в законодательство.

Вечером 23 июля президент Владимир Зеленский все же заявил, что подаст в Верховную Раду новый законопроект, который вернет полномочия НАБУ и САП. Такое решение было принято после многих совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Параллельно с инициативой президента 48 народных депутатов подали в Раду новый законопроект №13531 об отмене всех положений, которые предусматривали ликвидацию НАБУ и САП. Парламентарии аргументируют, что этот проект закона восстановит институциональную независимость органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях.

Как сообщал OBOZ.UA, действиями власти в отношении антикоррупционных органов были недовольны и международные партнеры Украины. В Европарламенте заявили, что это не приближает наше государство к вступлению в ЕС и ставит под угрозу предоставление финансовой помощи Украине.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос лично звонила вице-премьеру Тарасу Качке, предупреждая о последствиях от таких действий. Ведь закон об ограничении полномочий НАБУ и САП стал критическим ударом по процессу вступления Украины в Евросоюз. Брюссель имел план обхода вето Венгрии и был в шаге от открытия первого переговорного кластера с Киевом, но теперь решение отложено.

В Сенате США выразили опасения, что закон об ограничении независимости НАБУ и САП подрывает прогресс Украины в ее антикоррупционной программе. К украинскому правительству обратились с призывом воздержаться от любых подобных действий. Сенаторы отметили, что Украина добилась "огромных успехов в своей антикоррупционной программе после Революции достоинства".

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