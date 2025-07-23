Вступление Украины в ЕС и финансовая помощь оказались под угрозой: еврочиновники отреагировали на закон о НАБУ и САП

В Европарламенте отреагировали на принятие в Украине закона о НАБУ и САП. Евродепутаты заявили, что это не приближает наше государство к вступлению в ЕС и ставит под угрозу предоставление финансовой помощи Украине.

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Об этом пишут Spiegel и Financial Times. Издания цитируют критические высказывания евродепутатов.

Так, депутат Европарламента от партии "Зеленых" Даниэль Фройнд считает закон №12414 ограничением независимости НАБУ и САП, что делает большой шаг назад в борьбе с коррупцией в Украине и является угрозой для процесса вступления нашей страны в Евросоюз.

Во вторник, 22 июля, когда резонансный закон был принят в парламенте и подписан президентом Зеленским, Даниэль Фройнд как раз находился в Киеве с небольшой делегацией Европарламента.

"Это откровенное нарушение доверия. Этим шагом украинское правительство ставит под угрозу процесс вступления в ЕС", – заявил евродепутат.

Он также отметил, что этот закон создает проблему для предоставления Евросоюзом финансовой помощи Украине.

"ЕС очень хочет помочь Украине. Но он не может продолжать перечислять деньги, если страна движется в неправильном направлении", – предупредил Даниэль Фройнд.

Несколько сдержаннее, но также критически высказался депутат Европарламента от ХДС Никлас Хербст, который также был в составе делегации как председатель Комитета по вопросам бюджетного контроля ЕС.

"Как друзья Украины, мы глубоко обеспокоены. Именно потому, что мы хотим продолжать оказывать поддержку Украине и хотим, чтобы деньги из ЕС действительно поступали, мы не согласны с таким шагом", – сказал Хербст.

Он также отметил, что этот шаг сыграл на руку кремлевской пропаганде.

"Украина достигла значительного прогресса и должна продолжать двигаться в этом направлении", – подчеркнул Никлас Хербст.

Председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европейского парламента Дэвид Макалистер заявил, что этот шаг украинской власти " вызывает серьезные вопросы относительно независимости центральных институтов борьбы с коррупцией".

По его словам, независимые органы борьбы с коррупцией являются краеугольным камнем верховенства права, а следовательно, фундаментальной предпосылкой европейской интеграции Украины.

Депутат Европарламента от Свободной демократической партии Мориц Кернер также резко раскритиковал такие действия украинской власти.

"Без независимой борьбы с коррупцией Украине нет места в Евросоюзе. Зеленский должен срочно отменить закон. Любой, кто хочет присоединиться к ЕС, не должен бояться независимых расследований", – заявил Кернер.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, который в Брюсселе курирует финансовую помощь Украине, также раскритиковал принятие скандального закона.

Домбровскис подчеркнул, что помощь Киеву и прогресс страны на пути к евроинтеграции зависят от независимости антикоррупционных институтов.

Домбровскис подчеркнул, что НАБУ и САП "имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности".

"Наша текущая финансовая помощь Украине зависит от прозрачности судебных реформ. То же касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией", – подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал OBOZ.UA:

Верховная Рада Украины 22 июля, большинством голосов поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП. Закон фактически подчиняет независимые антикоррупционные органы генеральному прокурору.

Поэтому во многих городах Украины люди вышли на акцию против законопроекта о НАБУ и САП. Участники стихийных митингов требовали у Зеленского ветировать законопроект.

Однако президент не прислушался к людям и поздно вечером таки подписал законопроект и прокомментировал ситуацию с законом о НАБУ и САП, заявив, что принятые ВРУ изменения – "это то, что нужно Украине".

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