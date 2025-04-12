Путешествия на Марс под угрозой: Трамп хочет урезать финансирование NASA

Президент США Дональд Трамп предложил сократить бюджет NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) на следующий год. Это может почти вдвое сократить финансирование научных программ агентства, а также привести к прекращению поддержки других важных инициатив, таких как доставка почвы с Марса и создание нового космического телескопа.

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Соответствующее предложение было направлено чиновникам NASA в четверг, 10 апреля, однако указанные в нем цифры и распределение средств могут измениться. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным собеседников СМИ, речь идет об уменьшении бюджета NASA на 20%, с особым акцентом на сокращение финансирования научных миссий, таких как возвращение образцов с Марса и телескоп Nancy Grace Roman. Также планируется ликвидация Центра космических полетов имени Годдарда.

"Бюджетный запрос предусматривает более 50% сокращение миссий NASA по изучению Земли и почти 70% сокращение отдела астрофизики агентства по сравнению с принятым бюджетом на 2024 год. Другие научные отделы также ожидают существенные сокращения", – сказано в статье.

В то же время, бюджетное предложение предусматривает продолжение финансирования телескопов NASA "Хаббл" и "Джеймс Уэбб", которые уже находятся в космосе и работают. О финансировании других телескопов речь не идет, что свидетельствует об отмене запуска космического телескопа имени Нэнси Грейс – новой мощной обсерватории, предназначенной для изучения развития галактик, звезд и далеких планет.

NASA предоставит свои замечания по поводу запланированных изменений в Административно-бюджетное управление Белого дома до того, как окончательная версия бюджетного запроса будет опубликована позже в этом году. Однако, в конце концов, утверждать предложенные изменения в окончательный бюджет на 2026 год будет Конгресс.

"Тревожно. Я очень поддерживаю науку, но, к сожалению, не могу участвовать в обсуждении бюджета NASA из-за того, что SpaceX является основным подрядчиком NASA", – написал на этот счет Илон Маск, являющийся основателем SpaceX.

Напомним, что во время своей инаугурации Трамп обещал, что американцы покорят Марс. "Американский флаг, наши звезды и полосы будут, установлены на Марсе", – заявил тогда он.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа ненадолго возобновила финансирование программы Conflict Observatory по отслеживанию похищения оккупантами детей в Украине. Собранные ею данные в свое время стали основой для ряда уголовных дел, в частности, для ордера Международного уголовного суда на арест диктатора Путина.

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