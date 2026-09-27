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Украинцы массово покупают старые автомобили: какая цена самой популярной модели

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинцы массово покупают старые автомобили
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В августе 2026 года украинцы купили 6,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стала стала TESLA Model Y– таких авто было куплено 473 единицы. Приобрести такую машину в Украине можно как за 10 000, так и 50 000 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

  • В целом, в прошлом месяце украинцы купили 20,7 тыс. ввезенных из-за границы б/у легковушек.
  • Таким образом, машины в возрасте до 5 лет "отхватили" сразу 31% рынка.

В целом же, подчеркивается, львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 40%. При этом:

  • электромобили охватили 36%;
  • гибриды – 19%;
  • авто на дизеле – 4%;
  • автомобили с ГБО – 1%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

  • TESLA Model 3 – 362 штуки;
  • NISSAN Rogue – 265 штук;
  • VOLKSWAGEN Tiguan – 261 штука;
  • MAZDA CX5 – 211 штук;
  • FORD Escape – 189 штук;
  • AUDI Q5 – 169 штук;
  • KIA Niro – 161 штука;
  • HYUNDAI Ioniq 5 – 160 штук;
  • CHEVROLET Bolt – 124 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом в Украине стоимость самого популярного подержанного легкового автомобиля  в возрасте до 5 лет  – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так:

  • Авто 2023 г. в. с 31 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 10 000 долларов.
Купить б/у TESLA Model Y в Украине
  • Машину 2021 г. в. со 118 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 20 500 долларов.
Сколько стоит б/у TESLA Model Y
  • Авто 2023 г. в. с 75 тыс. км пробега продают за 50 000 долларов.
Купить б/у авто в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы приобрели около 5 000 новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4.

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