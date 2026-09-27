Украинцы массово покупают старые автомобили: какая цена самой популярной модели
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В августе 2026 года украинцы купили 6,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стала стала TESLA Model Y– таких авто было куплено 473 единицы. Приобрести такую машину в Украине можно как за 10 000, так и 50 000 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- В целом, в прошлом месяце украинцы купили 20,7 тыс. ввезенных из-за границы б/у легковушек.
- Таким образом, машины в возрасте до 5 лет "отхватили" сразу 31% рынка.
В целом же, подчеркивается, львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 40%. При этом:
- электромобили охватили 36%;
- гибриды – 19%;
- авто на дизеле – 4%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- TESLA Model 3 – 362 штуки;
- NISSAN Rogue – 265 штук;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 261 штука;
- MAZDA CX5 – 211 штук;
- FORD Escape – 189 штук;
- AUDI Q5 – 169 штук;
- KIA Niro – 161 штука;
- HYUNDAI Ioniq 5 – 160 штук;
- CHEVROLET Bolt – 124 штуки.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом в Украине стоимость самого популярного подержанного легкового автомобиля в возрасте до 5 лет – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так:
- Авто 2023 г. в. с 31 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 10 000 долларов.
- Машину 2021 г. в. со 118 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 20 500 долларов.
- Авто 2023 г. в. с 75 тыс. км пробега продают за 50 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы приобрели около 5 000 новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4.
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