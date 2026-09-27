Украинцы массово покупают старые автомобили: какая цена самой популярной модели

В августе 2026 года украинцы купили 6,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стала стала TESLA Model Y– таких авто было куплено 473 единицы. Приобрести такую машину в Украине можно как за 10 000, так и 50 000 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

В целом, в прошлом месяце украинцы купили 20,7 тыс. ввезенных из-за границы б/у легковушек.

Таким образом, машины в возрасте до 5 лет "отхватили" сразу 31% рынка.

В целом же, подчеркивается, львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 40%. При этом:

электромобили охватили 36%;

гибриды – 19%;

авто на дизеле – 4%;

автомобили с ГБО – 1%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

TESLA Model 3 – 362 штуки;

NISSAN Rogue – 265 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 261 штука;

MAZDA CX5 – 211 штук;

FORD Escape – 189 штук;

AUDI Q5 – 169 штук;

KIA Niro – 161 штука;

HYUNDAI Ioniq 5 – 160 штук;

CHEVROLET Bolt – 124 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом в Украине стоимость самого популярного подержанного легкового автомобиля в возрасте до 5 лет – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так:

Авто 2023 г. в. с 31 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 10 000 долларов.

Машину 2021 г. в. со 118 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 20 500 долларов.

Авто 2023 г. в. с 75 тыс. км пробега продают за 50 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы приобрели около 5 000 новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4.

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