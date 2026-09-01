"Погиб гражданин Индии": Зеленский отреагировал на массированные обстрелы Украины и обратился к партнерам по поводу ПВО. Фото
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С ночи в Украине продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки. Под ударами врага оказались жилые дома и гражданские предприятия, пограничный пункт пропуска и экспортная инфраструктура, а также железная дорога.
В течение ночи погибли 12 человек, среди них есть и гражданин Индии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к партнерам с просьбой помочь Украине защититься от вражеского террора.
Последствия ночного комбинированного удара войск РФ
Глава государства подчеркнул, что после страшной ночи во многих городах и населенных пунктах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Только в Киеве и области к аварийным работам привлечено почти 350 спасателей.
По украинской столице и Киевской области россияне наносили удары значительным количеством баллистических ракет и реактивных дронов.
Фиксируются многочисленные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.
Так, в Борисполе враг нанёс удар по пятиэтажному жилому дому. Из многоэтажки эвакуировано полсотни человек.
Наносили удары захватчики и по предприятию.
"Всего в городе четверо погибших и 13 пострадавших. Мои соболезнования", – обратился к жителям Борисполя Зеленский.
Россияне наносили удары дронами и управляемыми авиабомбами и по Одесской области.
"Тысячи семей остались без электроснабжения, ведутся работы, чтобы оперативно восстановить его для людей. Демонстративно повредили пункт пропуска на границе с Румынией, а также экспортную инфраструктуру. В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек", – написал президент.
Он добавил, что также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.
"Всего 12 человек погибли, среди них гражданин Индии, еще десятки раненых в результате атаки. Мои соболезнования каждому, кто потерял родных и близких", – отметил Зеленский.
Зеленский обратился к союзникам
На фоне значительного усиления Россией террористических атак на мирных украинцев президент Украины обратился к партнерам.
Он отметил: враг пользуется нехваткой у Украины средств для перехвата баллистики.
"Россия всегда рассчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается ей это только тогда, когда средств ПВО недостаточно. Я благодарен всем, кто помогает Украине получать противоракетную оборону в рамках PURL и двусторонних поставок, и очень важно, чтобы осенью эти поставки увеличивались. Число жертв российского террора напрямую зависит от каждого нового пакета помощи. Я благодарю каждого, кто помогает Украине стать более стойкой", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 сентября Киев и Борисполь подверглись ударам дронов, баллистических ракет и "Калибров". Есть разрушения и жертвы.
В частности, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по железнодорожному депо в Киеве. Там погибли шестеро сотрудников УЗ, еще один работник госпитализирован в тяжелом состоянии.
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