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"Погиб гражданин Индии": Зеленский отреагировал на массированные обстрелы Украины и обратился к партнерам по поводу ПВО. Фото

Лилия Рагуцкая
Новости политики
3 минуты
2,0 т.
'Погиб гражданин Индии': Зеленский отреагировал на массированные обстрелы Украины и обратился к партнерам по поводу ПВО. Фото
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С ночи в Украине продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки. Под ударами врага оказались жилые дома и гражданские предприятия, пограничный пункт пропуска и экспортная инфраструктура, а также железная дорога.

В течение ночи погибли 12 человек, среди них есть и гражданин Индии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к партнерам с просьбой помочь Украине защититься от вражеского террора.

Последствия ночного комбинированного удара войск РФ

Глава государства подчеркнул, что после страшной ночи во многих городах и населенных пунктах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Только в Киеве и области к аварийным работам привлечено почти 350 спасателей.

По украинской столице и Киевской области россияне наносили удары значительным количеством баллистических ракет и реактивных дронов.

Фиксируются многочисленные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

Так, в Борисполе враг нанёс удар по пятиэтажному жилому дому. Из многоэтажки эвакуировано полсотни человек.

Наносили удары захватчики и по предприятию.

"Всего в городе четверо погибших и 13 пострадавших. Мои соболезнования", – обратился к жителям Борисполя Зеленский.

Россияне наносили удары дронами и управляемыми авиабомбами и по Одесской области.

"Тысячи семей остались без электроснабжения, ведутся работы, чтобы оперативно восстановить его для людей. Демонстративно повредили пункт пропуска на границе с Румынией, а также экспортную инфраструктуру. В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек", – написал президент.

Он добавил, что также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.

"Всего 12 человек погибли, среди них гражданин Индии, еще десятки раненых в результате атаки. Мои соболезнования каждому, кто потерял родных и близких", – отметил Зеленский.

Последствия ночных ударов войск РФ
Последствия ночных ударов войск РФ
Последствия ночных ударов войск РФ
Последствия ночных ударов войск РФ
Последствия ночных ударов войск РФ
Последствия ночных ударов войск РФ
Последствия ночных ударов войск РФ
Последствия ночных ударов войск РФ
Последствия ночных ударов войск РФ
Последствия ночных ударов войск РФ

Зеленский обратился к союзникам

На фоне значительного усиления Россией террористических атак на мирных украинцев президент Украины обратился к партнерам.

Он отметил: враг пользуется нехваткой у Украины средств для перехвата баллистики.

"Россия всегда рассчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается ей это только тогда, когда средств ПВО недостаточно. Я благодарен всем, кто помогает Украине получать противоракетную оборону в рамках PURL и двусторонних поставок, и очень важно, чтобы осенью эти поставки увеличивались. Число жертв российского террора напрямую зависит от каждого нового пакета помощи. Я благодарю каждого, кто помогает Украине стать более стойкой", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 сентября Киев и Борисполь подверглись ударам дронов, баллистических ракет и "Калибров". Есть разрушения и жертвы.

В частности, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по железнодорожному депо в Киеве. Там погибли шестеро сотрудников УЗ, еще один работник госпитализирован в тяжелом состоянии.

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