'Величайший? Вы на приколе?' Американский экс-чемпион мира выступил против Усика

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли назвал нелепым разговоры о величии Александра Усика (23-0, 14 КО) в супертяжелом весе после его победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Американец отметил, что наш соотечественник провел лишь семь поединков в королевском дивизионе, что не делает его сильнейшим в истории.

Видео дня

Такое мнение Брэдли выразил в интервью YouTube-каналу Boxing News, пишет портал boxingnews24.com. Бывший представитель полусреднего веса отметил, что Усик хоть и победил Фьюри и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), но это не дает право записывать его в иконы супертяжелого дивизиона, как это делают сейчас многие эксперты и болельщики.

"Усик величайший боксер всех времен? Вы че, на приколе? То, что он победил двух лучших тяжеловесов, еще не делает его одним из величайших в истории. Усик таковым не является. Вам нужно прекратить эти разговоры. Он провел буквально семь боев. Я понимаю, что у него есть титулы. Он зачистил тяжелый дивизион. Теперь он перешел в супертяжелый вес. Я бы не сказал, что он зачистил и этот дивизион, он просто победил двух лучших парней. А вы говорите, что он величайший. Вау! Прекратите. Он сам по себе легенда, но не величайший", – сказал Брэдли.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!