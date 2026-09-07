Украинский бизнес должен отказываться от сырьевой модели и создавать добавленную стоимость, и одновременно Украина должна сохранить принципы рыночной экономики, дерегуляции и прогнозируемой налоговой политики, –

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заявил недавно руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время международного форума "Украина завтра".

А вот экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко призывает:

создать "трудовой фронт", чтобы все граждане – военные и гражданские – принимали участие в повышении обороноспособности Украины,

а также установить трудовую повинность для отдельных категорий населения.

То есть во власти говорят о "НЭПе", а в армии – о "военном коммунизме", если вспоминать термины столетней (с небольшим хвостиком) давности, причем в последнем случае можно вспомнить и об опыте Второй мировой, который явно имеется в виду.

Считаю "НЭП" вариантом базовым, а его "диалектическое единство" с элементами "военного коммунизма" – запасным на случай реальной угрозы достаточно серьезного усложнения ситуации.

При этом стимулирование создания добавленной стоимости весьма плохо сочетается с сегодняшней практикой ее обложения.

Ну а пока что – новое Правительство в соответствующем законопроекте, как известно, предложило:

установить квартальный отчетный период для ФЛП – плательщиков НДС вместо месячного;

повысить со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривень порог для проведения документальной внеплановой проверки сумм бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС;

упростить составление сводных налоговых накладных.

То есть Кабмин в самом деле уже старается помочь плательщикам, и даже этот маленький и не очень значительный шаг к "НЭПу" стоит поприветствовать, лишь бы только ВР это все приняла.

Кроме того, как сообщает WSJ, государство наконец занялось и декриминализацией порнобизнеса, которая может принести бюджету налогов до 25 миллионов долларов в год, а такой суммы хватило бы на 30 тысяч дронов.

Законопроект, который должен изменить действующее регулирование, уже ждет второго чтения.

Ну а коммунизм пока отложим.