О фракции "Слуги народа" – как МАТРИЦЕ устойчивости для ЗАШКВАРОВ, НЕВЕЖЕСТВА и КОРРУПЦИИ.

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Учитывая общественный резонанс, решил все-таки просмотреть 220-страничную докторскую диссертацию, якобы написанную Давидом Арахамией.

Пишу ЯКОБЫ, потому что львиная доля текста написана довольно подготовленным человеком, но таким, который НИКОГДА не работал в Верховной Раде Украины. Это не означает, что материалы об истории украинского и опыте европейского парламентаризма или анализ решений КСУ не соответствуют действительности, просто они не слишком органично связаны с обоснованием НАУЧНОЙ НОВОСТИ диссертации одного из реальных руководителей нынешней Украины.

А выводы о "Слуге народа" как о "МАТРИЦЕ УСТОЙЧИВОСТИ" или о том, что "парламентское монобольшинство демонстрирует ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и ЗРЕЛОСТИ для конструктивного взаимодействия с оппозицией, создавая условия для развития демократии в государстве", вас приятно удивят.

На самом же деле наступит время, когда будущий автор правдивой истории фракции "Слуги народа" определит ей достойное место в истории парламентаризма и назовёт её УНИКАЛЬНОЙ в позорном смысле этого слова в контексте большинства характеристик её деятельности.

Что касается СТОЙКОСТИ.

Это ЕДИНСТВЕННАЯ пропрезидентская фракция, которая в период своей монопольной власти сократилась с 254 до 229 депутатов. За период своей деятельности из нее вышло более 40 депутатов, из них 20 перешли в другие фракции, а более 20 сложили мандаты.

Фактически, на данный момент реальная численность депутатов, поддерживающих своего президента и правительство, составляет не более 170 человек. Например, за кандидатуру министра иностранных дел Андрея Сибиги, которого предложил президент Зеленский, "Слуги…" смогли собрать лишь 171 голос своей фракции. В ВРУ уже давно действует новая фактическая коалиция из примерно 170 депутатов из фракции "Слуги народа" вместе с депутатами запрещённой пророссийской ОПЗЖ и двух депутатских групп, созданных на средства олигархов.

Что касается НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ.

Это ЕДИНСТВЕННАЯ фракция в истории парламентаризма, которая с первых дней попала в десятки СКАНДАЛОВ и продемонстрировала свою тотальную НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ:

от определения мифической зарплаты учителям – до планов внести… 465 изменений в Конституцию. Поэтому прикрыть свой непрофессионализм в парламентской деятельности они решили футболками "Я имею право на ошибку".

Что касается ПАТРИОТИЗМА.

Это ЕДИНСТВЕННАЯ фракция, в которой действующий депутат открыто встал на сторону российских захватчиков, а ещё несколько обвиняются в государственной измене и пропаганде идеологии "русского мира".

О БЛАГОПРИСТОЯНИИ.

Это ЕДИНСТВЕННАЯ фракция, где народный депутат скрыл информацию о своей судимости за "изнасилование несовершеннолетней неестественным путем".

Это ЕДИНСТВЕННАЯ фракция, где десятки депутатов фигурируют в делах о взяточничестве, мошенничестве и недостоверном декларировании доходов.

О ЕДИНСТВЕ.

Это ЕДИНСТВЕННАЯ фракция, где лидер избирательного списка, некоторое время занимавший пост председателя ВРУ, ежедневно критикует президента, правительство и парламентское большинство за антинародную, если не сказать, преступную деятельность.

А шестой номер партийного списка, один из руководителей правительства и главное медийное лицо партии, заявил о системном кризисе управления и призвал к проведению выборов. Одним словом, настоящая МАТРИЦА устойчивости для БЕЗУМИЯ, НЕВЕЖЕСТВА и КОРРУПЦИИ.

Теперь о ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ.

Почему я написал, что львиную долю работы выполнили профессиональные учёные, которые напрямую не связаны с парламентской деятельностью.

Потому что среди предложений по упорядочению деятельности парламентского большинства и оппозиции НЕТ главного и очевидного для парламентария предложения. Речь идет о приведении в соответствие с парламентско-президентской формой государственного правления статуса парламентской коалиции и оппозиции.

Напомню, что после возвращения в октябре 2010 года президентско-парламентской модели Конституции от 28 июня 1998 года по инициативе команды Януковича и по решению КСУ, две ВАЖНЫЕ и ДЕЙСТВУЮЩИЕ в период 2008–2010 гг. главы Регламента – глава 12 "Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины", которая содержала 7 статей, в том числе статью 67 о депутатской фракции с правом на вхождение в коалицию, и главу 13 "Парламентская оппозиция", состоявшую из 5 статей, были полностью ИСКЛЮЧЕНЫ.

Несмотря на возобновление действия парламентско-президентской конституционной модели с 21 февраля 2014 года, Верховная Рада уже двух созывов и, в частности, фракция/коалиция "Слуга народа" так и не вернули в Регламент действие этих двух глав.

Поэтому придумывать какие-то псевдонаучные конструкции здесь не стоит, все достаточно очевидно. Однако уже второе парламентское большинство/коалиция не заинтересовано в открытости и публичности своей деятельности и в узаконивании прав парламентской оппозиции.

И самое смешное предложение диссертации лидера "Слуг…" – об узаконивании специальных слуг для депутатов. Предлагается на полном научном серьезе РАЗРЕШИТЬ сотрудникам секретариата фракции входить в СЕССИОННЫЙ ЗАЛ во время пленарных заседаний, чтобы "своевременно и оперативно приносить депутатам материалы повестки дня…" и т. д.

Поздравляю вас, дорогие и толерантные мои украинцы, с появлением нового ДОКТОРА философии в области государственного управления и администрирования!