В Карпатах с обрыва скатился "КамАЗ" с двумя 6-летними детьми в салоне: подробности трагедии. Фото

В селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области 6 сентября произошло ДТП с участием грузовика "КамАЗ", в салоне которого находились двое 6-летних братьев. Автомобиль самопроизвольно скатился со склона, несколько раз перевернулся, а детей с тяжкими травмами госпитализировали.

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Полиция Ивано-Франковской области сообщила об аварии на своей странице в Facebook. Правоохранители задержали 32-летнего водителя грузовика и сообщили ему о подозрении, а проверка показала 0,91 промилле алкоголя в его организме.

Грузовик тронулся сам

По данным следствия, авария произошла около 17:30 в приселке Камиловка села Красник. На месте работали следственно-оперативная группа, следователи следственного управления областной полиции и специалист-криминалист.

Предварительно правоохранители установили, что 32-летний местный житель остановил "КамАЗ" передней частью к склону. Мужчина вышел из автомобиля, однако, по версии следствия, не убедился, что стояночный тормоз надлежащим образом зафиксировал грузовик.

В салоне автомобиля в тот момент остались двое 6-летних братьев. После этого "КамАЗ" самопроизвольно начал двигаться вниз по склону через поле.

Грузовик несколько раз перевернулся. В результате аварии оба мальчика получили тяжкие травмы, после чего их доставили в лечебное учреждение.

Водителя задержали

Полицейские проверили водителя грузовика на наличие алкогольного опьянения. Результат проверки составил 0,91 промилле.

Следователи задержали 32-летнего мужчину в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему также сообщили о подозрении по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу продолжается.

В полиции подчеркнули, что перед тем, как покинуть автомобиль, водитель должен убедиться, что транспортное средство надежно зафиксировано и не может самопроизвольно начать движение. Правоохранители также призвали не оставлять детей в транспорте без присмотра и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске, который, по данным следствия, готовили по заданию российских спецслужб. Два самодельных взрывных устройства должны были сработать на парковке и возле жилого дома.

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