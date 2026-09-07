В Умань на время Рош-Га-Шана прибыли представители полиции Израиля: названа их главная задача. Фото

В Умань Черкасской области на время празднования иудейского Нового года Рош га-Шана прибыли представители полиции Израиля. Они помогают украинским правоохранителям обеспечивать общественный порядок и безопасность паломников-хасидов.

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Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич вместе с начальником полиции Черкасской области Ярославом Меженным проверил организацию работы правоохранителей в Умани. По информации полиции, в городе работает сводный отряд, а ситуация находится под постоянным контролем.

Безопасность паломников

Полиция Украины продолжает работать в Умани в усиленном режиме во время паломничества хасидов на Рош га-Шана.

"Главная задача – охрана общественного порядка, а также профилактика уголовных и административных правонарушений", – отметил Александр Фацевич.

В состав объединенного отряда вошли оперативники, следователи, патрульные полицейские, представители полиции диалога, батальона полиции особого назначения, кинологи и взрывотехники.

К обеспечению безопасности также привлечены спасатели ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители других служб.

По словам Фацевича, взаимодействие между всеми задействованными силами налажено.

Контроль на въездах

На въездах в район проживания паломников действует контрольно-пропускной режим. Полицейские проверяют граждан и транспортные средства.

Улицы Умани патрулируют пешие и автомобильные экипажи. Также правоохранители организовали пункты проверки со сканерами багажа и стационарные посты.

"Полиция работает в усиленном режиме. Организованы пункты проверки со сканерами багажа, стационарные посты, пункт визовой поддержки и контрольно-пропускные группы. Также увеличено количество следственно-оперативных групп", – рассказал Ярослав Меженный.

Как и в предыдущие годы, в Умань прибыли представители полиции Израиля. Они помогают украинским коллегам обеспечивать правопорядок во время празднования Рош га-Шана.

Израильские полицейские

Представитель полиции Израиля в Украине и странах СНГ Пауль Тымкивский сообщил, что израильские правоохранители будут работать в Умани до окончания празднования Рош га-Шана.

Он поблагодарил украинских правоохранителей за высокий уровень подготовки и организации работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Умани в ближайшее время введут особый режим въезда, выезда и передвижения по городу в связи с проведением Рош га-Шана. Ограничения вступают в силу 4 сентября, будут действовать почти две недели и коснутся как транспорта, так и отдельных видов торговли в районе паломничества.

Поэтому и местных жителей, и гостей города призывают заранее учесть изменения и планировать маршруты.

Напомним, что в прошлом году в Умань прибыло более 35 тысяч паломников – как всё происходило, OBOZ.UA рассказывал и показывал здесь.

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